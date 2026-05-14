Les apparitions de Lahav Shani en Europe ont déjà suscité des controverses liées à la guerre d’Israël à Gaza

Des membres d’un centre artistique belge démissionnent après un concert mettant en scène un chef d’orchestre israélien Les apparitions de Lahav Shani en Europe ont déjà suscité des controverses liées à la guerre d’Israël à Gaza

AA / Angleterre / Mehmet Solmaz

Trois membres du conseil d’administration du centre culturel Bozar à Bruxelles ont démissionné jeudi après que l’institution a programmé un concert avec le chef d’orchestre israélien Lahav Shani.

L’acteur et réalisateur Mohamed Ouachen a annoncé sa démission sur les réseaux sociaux, expliquant que rester au conseil reviendrait à « approuver » une décision à laquelle il s’opposait, selon l’agence belge Belga.

Il a été rejoint par le politicien belge et ancien député Jos Geysels ainsi que par la membre du conseil Els Silvrants-Barclay, selon le diffuseur public belge VRT.

Bozar avait récemment annoncé que l’Orchestre Philharmonique de Munich se produirait sous la direction de Shani, qui est également directeur musical de l’Orchestre Philharmonique d’Israël.

Les apparitions de Shani en Europe ont déjà suscité des controverses liées à la guerre d’Israël à Gaza, notamment l’annulation d’un concert au Flanders Festival de Gand l’an dernier.

Ouachen a qualifié l’invitation de « choix politique », citant les critiques des actions israéliennes par des groupes de défense des droits.

Selon les informations, Geysels et Silvrants-Barclay avaient déjà informé l’institution de leur démission fin avril.

Le directeur de Bozar, Christophe Slagmuylder, a déclaré au journal belge De Standaard que les discussions avec Shani et l’orchestre avaient commencé avant l’escalade récente des débats autour de cette question et qu’il n’y avait « aucune raison de ne pas les inviter » après un examen interne.



*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz