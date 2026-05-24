Les attaques ont visé les villes de Bazouriyeh, Arabsalim, Toura et Seir al-Gharbiyeh dans le sud du Liban

Des frappes israéliennes font 14 morts et plusieurs blessés dans le sud du Liban Les attaques ont visé les villes de Bazouriyeh, Arabsalim, Toura et Seir al-Gharbiyeh dans le sud du Liban

Au moins 14 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors de frappes aériennes israéliennes dans le sud du Liban dimanche, sur fond de violations continues d'un cessez-le-feu en cours.

Le ministère libanais de la Santé a déclaré que 11 personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans une frappe israélienne sur la ville de Seir al-Gharbiyeh, dans la province de Nabatieh, au sud du Liban.

Un avion de chasse a frappé la ville de Bazouriyeh, dans le district de Tyr, tuant une personne et en blessant deux autres, a rapporté l'agence de presse nationale ANI.

Une frappe de drone israélien a également tué un jeune homme dans la ville d'Arabsalim, dans le district de Nabatieh, a ajouté le média.

Une maison a également été touchée par une frappe israélienne dans la ville de Toura, à Tyr, tuant une femme et blessant deux personnes.

Les attaques israéliennes sont survenues malgré un cessez-le-feu négocié par les États-Unis qui est censé rester en vigueur jusqu'au début du mois de juillet.

Plus de 3 100 personnes ont été tuées, plus de 9 500 blessées et 1,6 million déplacées par les bombardements israéliens au Liban depuis le 2 mars, dans un contexte d'attaques transfrontalières avec le Hezbollah, selon les responsables libanais.