Danilo Della Valle, eurodéputé italien du groupe de la Gauche, a déclaré que les abus signalés dans les centres de détention israéliens constituaient une « violence systématique » et non des faits isolés

Des eurodéputés accusent Israël de « crimes contre l’humanité » contre des détenus palestiniens Danilo Della Valle, eurodéputé italien du groupe de la Gauche, a déclaré que les abus signalés dans les centres de détention israéliens constituaient une « violence systématique » et non des faits isolés

AA / Bruxelles / Selen Valente Rasquinho

Des députés italiens au Parlement européen et des défenseurs des droits humains ont accusé Israël de commettre des « crimes contre l’humanité » à la suite de violences sexuelles systématiques contre des détenus palestiniens, détaillées dans une récente enquête du journaliste du New York Times, Nicholas Kristof.

Danilo Della Valle, eurodéputé italien du groupe de la Gauche, a déclaré que les abus signalés dans les centres de détention israéliens constituaient une « violence systématique » et non des faits isolés.

« La violence systématique infligée aux Palestiniens dans les centres de détention israéliens constitue des crimes contre l’humanité », a affirmé Della Valle. « La dernière enquête publiée par Nicholas Kristof dans le New York Times démontre clairement et en détail qu’il ne s’agit pas d’incidents isolés ou d’abus individuels. »

L’enquête de Kristof contient des accusations selon lesquelles des soldats israéliens, des gardiens de prison et des acteurs impliqués dans l’occupation des territoires palestiniens auraient commis des viols et des violences sexuelles systématiques contre des détenus palestiniens, y compris des enfants.

Della Valle a critiqué ce qu’il a qualifié de manque de réaction de l’Union européenne face à la multiplication des signalements d’abus.

« Malgré des enquêtes crédibles et des rapports documentant de graves violations des droits humains, le silence persistant de l’Union européenne et l’absence de mesures concrètes risquent de donner l’impression d’une complicité institutionnelle », a-t-il déclaré.

« Une telle indifférence est incompatible avec l’engagement affiché de l’Union européenne en faveur de la protection des droits fondamentaux et du respect du droit international humanitaire », a-t-il ajouté.

Ces conclusions ont été reprises par Claudio Francavilla de Human Rights Watch, qui a affirmé que ces accusations sont cohérentes avec les recherches menées par son organisation et d’autres groupes de défense des droits humains.

« Les éléments indiquant une violence sexuelle généralisée dans les lieux où des Palestiniens sont détenus, et par des personnes impliquées dans ces processus, sont cohérents avec les recherches menées par Human Rights Watch et d’autres organisations sur cette question », a déclaré Francavilla.

Il a appelé à une supervision internationale urgente des centres de détention israéliens, estimant qu’il est « vital » que des enquêtes crédibles soient menées et que les responsables soient traduits en justice.

Francavilla a également demandé un accès immédiat du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et d’observateurs indépendants à tous les centres de détention.

« Nous avons à plusieurs reprises demandé à l’UE et à ses États membres de prendre des mesures concrètes pour faire pression sur les autorités israéliennes afin qu’elles mettent fin aux graves violations des droits humains et du droit de la guerre en cours, et qu’elles garantissent la reddition de comptes », a-t-il déclaré.

- Enquête

Dans une tribune intitulée « Le silence qui entoure le viol des Palestiniens », le chroniqueur Nicholas Kristof affirme avoir interrogé 14 hommes et femmes palestiniens ayant décrit des agressions sexuelles et d’autres formes de mauvais traitements lors de leur détention ou d’attaques menées par les forces israéliennes et des occupants.

Il indique qu’il n’existe « aucune preuve que les dirigeants israéliens aient ordonné des viols », mais estime que les autorités israéliennes ont mis en place « un appareil sécuritaire où la violence sexuelle est devenue », citant un rapport de l’ONU, présenté comme l’une des « procédures opérationnelles standard » en vigueur.

L’article inclut des témoignages d’anciens détenus faisant état de viols présumés, de passages à tabac, de menaces de violences sexuelles et d’humiliations durant leur détention.

Nicholas Kristof cite également des rapports d’organisations telles que l'organisation, Euro-Med Human Rights Monitor, Save the Children, B’Tselem et le Comité pour la protection des journalistes, documentant des accusations d’abus sexuels et de mauvais traitements contre des détenus palestiniens.

Il fait aussi référence à un rapport de l’ONU de 49 pages publié l’année dernière, accusant Israël de soumettre « systématiquement » les Palestiniens à des « tortures sexualisées ».

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir