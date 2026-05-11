"dès qu'il (Macron) met le pied sur le continent africain, il ne peut pas s'empêcher de se comporter en colon", souligne Obono

Des députés français dénoncent une "attitude colonialiste" d'Emmanuel Macron après un incident lors d'un sommet au Kenya "dès qu'il (Macron) met le pied sur le continent africain, il ne peut pas s'empêcher de se comporter en colon", souligne Obono

Des députés français ont vivement réagi à l'intervention du président Emmanuel Macron lors d'un panel au Kenya, au cours de laquelle il a interrompu les intervenants pour monter sur scène et enjoindre l'assistance à "faire silence ou quitter la salle". Selon ces élus, le chef de l'État n'a pu s'empêcher d'adopter un comportement assimilé à celui d'un "colon".

L'initiative du président français, qui a coupé la parole aux intervenants et est monté sur scène pour exiger le silence lors d'un panel organisé dans le cadre du sommet "Africa Forward" au Kenya, a suscité l'indignation de parlementaires de l'opposition en France.

Danièle Obono, députée de La France Insoumise (LFI), a fait référence au passé colonial de la France sur le réseau social américain X. Elle a ainsi déclaré que "dès qu'il (Macron) met le pied sur le continent africain, il ne peut pas s'empêcher de se comporter en colon".

Une autre députée LFI, Nadège Abomangoli, a partagé la vidéo de la séquence où le président réclame le silence, l'accompagnant de ce commentaire : "Non, ce n’est pas Michael Scott de The Office, c’est notre président de la République, Emmanuel Macron, qui se comporte comme un colon au Kenya."

L'intervention de Macron pour faire taire l'assemblée au Kenya

Le président français participait à un panel dédié à la culture, organisé en marge du sommet à Nairobi, la capitale kényane. Réagissant au bruit de fond dans l'assemblée alors que des intervenants en tenue traditionnelle s'exprimaient sur scène pour promouvoir la culture africaine, Macron est monté sur l'estrade et a pris le microphone des mains du présentateur.

S'adressant à l'audience, il a déclaré : "Excusez-moi les gars, hey, hey, hey. Je suis désolé les gars, mais il est impossible d'avoir des personnes aussi inspirantes qui viennent ici parler et échanger sur la culture avec autant de bruit." Le chef de l'État français a ainsi accusé les participants de manquer de respect envers les orateurs.

Invitant fermement les personnes souhaitant discuter entre elles à quitter la pièce, Emmanuel Macron a conclu : "Si vous voulez avoir des réunions bilatérales ou parler d'autre chose, il y a des espaces dédiés aux rencontres bilatérales, vous sortez."