Des débris de drone provoquent un incendie dans un terminal pétrolier à Novorossiïsk, en Russie : autorités locales L’Ukraine a frappé un complexe chimique dans le kraï de Perm, en Russie, affirme le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy

AA / Istanbul

Un incendie s'est déclaré dans un dépôt de pétrole dans la ville portuaire russe de Novorossiïsk après que des débris de drones ukrainiens sont tombés sur l'installation lors d'une attaque nocturne qui a blessé deux personnes, ont déclaré les autorités locales samedi.

Le quartier général opérationnel de la région russe de Krasnodar a déclaré dans un communiqué sur Telegram que plusieurs bâtiments techniques et administratifs ont pris feu, tandis que des débris sont également tombés sur le terminal de stockage de pétrole du site.

« Les services d'urgence et spéciaux travaillent sur place », indique le communiqué.

L'état-major général de l'Ukraine a déclaré sur Telegram que le terminal pétrolier de Sheskharis et le dépôt de pétrole de Grushovaya ont été frappés lors d'une attaque nocturne, provoquant des incendies dans les installations de Novorossiïsk.

Il a décrit le terminal de Sheskharis comme « l'un des plus grands terminaux pétroliers de Russie sur la mer Noire » au sein du système Transneft.

L'état-major général a déclaré que ses forces avaient également frappé le dépôt de pétrole de Grushovaya, qui est « un composant clé du complexe de Sheskharis et l'un des plus grands complexes de réservoirs du sud de la Russie ».

Il a affirmé qu'une zone de la mer Noire utilisée par des navires de la soi-disant « flotte fantôme » de la Russie avait été touchée. « Les dommages subis par le pétrolier CHRYSALIS ont été confirmés », indique le communiqué. Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient intercepté et détruit 348 drones ukrainiens au-dessus de 15 régions, ainsi qu'au-dessus des mers d'Azov et Noire, au cours de la nuit.