Le leader de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon a qualifié l’interception de « piraterie caractérisée hors des eaux territoriales et sans aucun mandat international »

Des élus français dénoncent l’interception de la Flottille mondiale Sumud par Israël Le leader de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon a qualifié l’interception de « piraterie caractérisée hors des eaux territoriales et sans aucun mandat international »

Plusieurs responsables politiques français, principalement de gauche, ont condamné lundi l’intervention des forces israéliennes contre la flottille humanitaire, Flottille mondiale Sumud, interceptée en haute mer alors qu’elle tentait de rejoindre la bande de Gaza.

Le leader de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon a réagi sur la plateforme sociale américaine X, qualifiant l’interception de « piraterie caractérisée hors des eaux territoriales et sans aucun mandat international ».

« Plein soutien aux femmes et hommes qui bravent l’armée la plus immorale du monde pour s’opposer à un génocide sadique », a écrit Jean-Luc Mélenchon.

De son côté, l’eurodéputée LFI, Manon Aubry a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’avoir commis « un nouvel acte de piraterie ».

« Netanyahou vient de commettre un nouvel acte de piraterie en interceptant la flottille pour Gaza au mépris du droit international », a-t-elle déclaré, exprimant son « soutien total » aux militants engagés dans l’opération.

La présidente du groupe de gauche au Parlement européen a également dénoncé « le génocide en Palestine » ainsi que des « crimes de guerre ».

Plus tôt lundi, le collectif de la flottille a fait savoir que des navires de guerre israéliens ont encerclé les civils à bord des bateaux à environ 250 milles nautiques de Gaza, lors de « nouvelles interceptions illégales en haute mer dans les eaux internationales ».

Des retransmissions en direct diffusées par la flottille montraient des forces navales israéliennes intervenir successivement contre les embarcations transportant des militants originaires de 40 pays, en Méditerranée.

Le quotidien israélien Yedioth Ahronoth a rapporté de son côté que l’armée israélienne avait arrêté les militants présents à bord des navires avant de les transférer vers un bâtiment de la marine décrit comme une « prison flottante », en vue de leur acheminement vers le port d’Ashdod.