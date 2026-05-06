Détroit d'Ormuz : un porte-conteneurs de l'armateur français CMA CGM a franchi le détroit d'Ormuz (source maritime)

AA / Istanbul / Mariem Njeh

Un navire de l'armateur français CMA CGM est parvenu mercredi à franchir le détroit d'Ormuz pour sortir des eaux du Golfe, ont indiqué des données maritimes, dans un contexte de vives tensions et de restrictions de navigation dans la zone.

Le navire identifié est le CMA CGM Saigon, un porte-conteneurs battant pavillon maltais. Selon les données de suivi maritime consultées, ce bâtiment de 175 mètres de long pour près de 28 mètres de large a réussi sa traversée vers le golfe d'Oman au cours de la journée de mercredi.

Cette sortie intervient alors que la liberté de navigation dans ce passage stratégique est au cœur de l'actualité internationale.

Plus tôt dans la journée, le président français Emmanuel Macron avait réitéré son appel à la levée « sans délai et sans conditions » de toute entrave à la navigation dans le détroit.

L'armateur français CMA CGM, l'un des leaders mondiaux du transport maritime, n'a pas fait de commentaire immédiat sur cette traversée.

Depuis le début de la guerre initiée par les États-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février, Téhéran a maintenu le contrôle du détroit d'Ormuz. Cette situation a été suivie de l'imposition d'un blocus naval américain le 13 avril, affectant l'approvisionnement énergétique mondial, principalement à travers l'Asie.

Washington et Téhéran ont tenu des pourparlers dans la capitale pakistanaise, Islamabad, mais ont échoué à trouver un accord pour mettre un terme au conflit.

Ces négociations sont intervenues après la conclusion, le 8 avril, d'un cessez-le-feu de deux semaines sous l'égide du Pakistan, trêve qui a ultérieurement été prolongée par le président américain Donald Trump.

Bien que des efforts soient en cours pour organiser un nouveau cycle de pourparlers, le détroit d'Ormuz, le blocus américain des ports iraniens et la question de l'uranium enrichi de l'Iran figureraient parmi les principaux points d'achoppement.