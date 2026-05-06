Le passage du Charles-de-Gaulle par Suez illustre la volonté de Paris de sécuriser Ormuz tout en relançant le dialogue entre Washington et Téhéran

Détroit d'Ormuz : Paris pousse une mission « neutre » entre Washington et Téhéran Le passage du Charles-de-Gaulle par Suez illustre la volonté de Paris de sécuriser Ormuz tout en relançant le dialogue entre Washington et Téhéran

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

La France a proposé ce mercredi aux Etats-Unis et à l’Iran de « traiter la question d’Ormuz à part » du reste du conflit régional et des négociations en cours, estimant que la sécurité du détroit constitue un « intérêt commun », tandis que le porte-avions français Charles-de-Gaulle a franchi le canal de Suez pour se rapprocher de la zone de crise.

« Nous pouvons offrir à l’Iran de passer à nouveau à travers le détroit d’Ormuz (…) à une condition, c’est que l’Iran accepte de s’engager dans la négociation sur le fond à laquelle les Américains l’invitent », a déclaré la présidence française à des journalistes.

L’Elysée a parallèlement appelé Washington à « lever son blocus d’Ormuz » afin de favoriser une reprise des discussions de fond avec Téhéran.

Dans ce contexte, Paris affirme vouloir porter une initiative distincte des opérations militaires américaines, centrée sur la sécurisation de la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique par laquelle transite près d’un cinquième du pétrole mondial ainsi qu’une part importante du gaz naturel liquéfié (GNL).

Le ministère français des Armées a annoncé que le porte-avions Charles-de-Gaulle et son groupe aéronaval franchissaient mercredi le canal de Suez « en route vers le sud de la mer Rouge », afin de « réduire les délais de mise en œuvre » d’une éventuelle mission internationale de sécurisation maritime.

Selon Paris, cette opération demeure « purement défensive » et s’inscrit dans le cadre d’une coalition de pays « non-belligérants » lancée en avril dans la capitale française avec des partenaires européens et extra-européens.

« Le signal est que non seulement nous sommes prêts à sécuriser le détroit d’Ormuz mais que nous en sommes aussi capables », a affirmé un conseiller d’Emmanuel Macron, parlant au nom de cette coalition.

Le ministère des Armées a indiqué que plus de 40 pays participaient aux travaux de planification autour de cette initiative, présentée comme « neutre » et coordonnée avec les Etats riverains de la région.

Paris insiste sur le fait que la France « n’est pas partie prenante au conflit » opposant les Etats-Unis, Israël et l’Iran depuis la fin février, et qu’elle agit dans « le respect du droit international et des souverainetés ».

Le rapprochement du groupe aéronaval français vise également à « contribuer à la réassurance des acteurs du commerce maritime », alors que les tensions autour du détroit d’Ormuz ont provoqué de fortes perturbations sur les marchés énergétiques mondiaux.

Les inquiétudes liées à un quasi-blocage de cette route maritime avaient récemment entraîné une flambée des prix du pétrole et du gaz en Europe, avant un reflux des marchés sur fond d’espoirs de reprise des discussions indirectes entre Washington et Téhéran.

La France et le Royaume-Uni travaillent depuis plusieurs semaines à une architecture de sécurisation des voies maritimes dans le Golfe, distincte des opérations américaines, afin d’éviter une militarisation accrue de la zone tout en garantissant la liberté de navigation.

Le détroit d’Ormuz, situé entre l’Iran et Oman, relie le Golfe au golfe d’Oman puis à l’océan Indien. Ce passage étroit constitue un point névralgique du commerce énergétique mondial, notamment pour les exportations de pétrole des monarchies du Golfe.

Depuis le début du conflit, plusieurs compagnies maritimes ont réduit ou suspendu leurs traversées dans la zone, tandis que des assureurs ont fortement relevé les primes de risque pour les navires empruntant cette route stratégique.​​​​​​​