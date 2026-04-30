Huit navires se déplacent de l’est vers l’ouest et trois de l’ouest vers l’est près du détroit d’Ormuz à 09h00 GMT, dont au moins deux navires liés à l’Iran et sanctionnés par les États-Unis

Détroit d'Ormuz : la circulation maritime reste restreinte, 11 navires y ont transité au cours des dernières 24 heures Huit navires se déplacent de l’est vers l’ouest et trois de l’ouest vers l’est près du détroit d’Ormuz à 09h00 GMT, dont au moins deux navires liés à l’Iran et sanctionnés par les États-Unis

Le trafic maritime commercial près du détroit d’Ormuz est resté fortement restreint jeudi matin, avec seulement 11 navires observés se déplaçant dans les deux sens, en raison de la fermeture du détroit et du blocus américain, selon les données de suivi des navires compilées par Anadolu.

À 09h00 GMT, le trafic est-ouest près du détroit comprenait Black Maya, Selin, Rosalina, Sea Mikaeel, A Star, Momtaz 2, Amina et Abtin 1 au cours des dernières 24 heures.

Les données indiquaient que Black Maya, un pétrolier de bitume, était en transit et se dirigeait vers le port Sultan Qaboos en Oman. Selin était répertorié comme un navire de charge générale en transit, ayant pour destination Sharjah aux Émirats arabes unis.

Rosalina, un vraquier, était en transit en direction de Fujairah aux Émirats arabes unis, tandis que Sea Mikaeel était répertorié comme un transport de débarquement, sans destination indiquée.

A Star, un autre pétrolier de bitume, était à l’ancre. Momtaz 2 apparaissait comme un navire de charge générale en transit, sans destination indiquée.

Amina, un vraquier, et Abtin 1, un navire porte-conteneurs, étaient tous deux en transit en direction de Chah Bahar en Iran.

Dans la direction opposée, le trafic ouest-est comprenait Seaway, Ilda et Al Batha.

Seaway était répertorié comme un pétrolier de produits chimiques/pétroliers transportant des produits pétroliers raffinés. Ilda apparaissait comme un navire de charge générale en transit, se dirigeant vers Bandar Abbas en Iran, tandis qu’Al Batha était répertorié comme un transport de débarquement en transit.

Au moins deux des navires de la liste sélectionnée sont sanctionnés par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain.

La base de données des sanctions de l’OFAC répertorie Amina comme un vraquier battant pavillon iranien figurant sur la liste des ressortissants spécialement désignés (Specially Designated Nationals). Abtin 1 est également listé par l’OFAC comme un porte-conteneurs battant pavillon iranien. Les deux sont liés aux lignes de navigation de la République islamique d’Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) et soumis à des sanctions secondaires.

La liste des navires examinés montre un mouvement continu mais limité dans les deux sens près de ce point de passage stratégique, avec des navires transportant des produits pétroliers, des produits pétroliers sales, du bitume, des vracs secs, des conteneurs et des cargaisons générales.

Par ailleurs, plusieurs autres navires proches des ports du Golfe et des approches du détroit d’Ormuz étaient à l’ancre, amarrés ou avec un statut de navigation indéfini, soulignant la perturbation persistante des flux maritimes commerciaux dans l’un des corridors énergétiques les plus importants du monde.

Le Commandement central des États-Unis a déclaré mercredi que le 42ᵉ navire commercial tentant d’entrer ou de sortir des ports iraniens avait été redirigé, ajoutant que 41 pétroliers transportant un total combiné de 69 millions de barils restent incapables d’accéder aux ports iraniens en raison du blocus américain en cours.

Le détroit d’Ormuz demeure une route clé pour les expéditions de pétrole brut, de produits pétroliers et de gaz naturel liquéfié depuis le Golfe vers les marchés mondiaux. Toute perturbation prolongée de cette voie navigable risque d’exercer une pression supplémentaire sur les prix de l’énergie, les coûts de transport maritime et les primes d’assurance.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz