- Cette confirmation intervient quelques heures après que Donald Trump a affirmé sur Truth Social que l’Iran avait tiré dans le détroit d’Ormuz, visant un navire français et un cargo britannique

Détroit d’Ormuz : Le groupe français CMA CGM confirme qu’un de ses navires a été touché par des tirs d'avertissement - Cette confirmation intervient quelques heures après que Donald Trump a affirmé sur Truth Social que l’Iran avait tiré dans le détroit d’Ormuz, visant un navire français et un cargo britannique

AA / Istanbul / Mariem Njeh

La groupe maritime français CMA CGM a confirmé dimanche qu'un de ses navires avait essuyé des tirs d'avertissement dans le détroit d'Ormuz la veille, précisant que l'équipage était sain et sauf, selon la presse internationale.

Cette confirmation intervient quelques heures après des déclarations du président américain Donald Trump, qui avait affirmé sur son réseau social Truth Social que l'Iran avait « tiré des balles » dans le détroit, visant notamment « un navire français et un cargo britannique ». Trump avait qualifié l'incident de « violation totale » de l'accord de cessez-le-feu. Lors d'un entretien téléphonique accordé dimanche à la chaîne française LCI, il avait confirmé le ciblage du navire français : « Oui, un bateau. Un bateau. »

De son côté, la marine des Gardiens de la révolution (IRGC) avait annoncé samedi la fermeture du détroit d'Ormuz à partir de l'après-midi, jusqu'à la levée du blocus naval américain sur les navires et ports iraniens.

Dans un communiqué, l'IRGC avait averti qu'« aucun navire, quel qu'il soit, ne devait quitter son mouillage dans le Golfe Persique et la mer d'Oman », précisant que tout navire s'approchant du détroit serait considéré comme « coopérant avec l'ennemi » et « serait pris pour cible ».

Téhéran n'avait pas commenté l'incident impliquant le navire de CMA CGM dans l'immédiat.

Les autorités françaises n'avaient, également, à ce stade, formulé aucune confirmation officielle.

Cette information intervient alors que le trafic maritime à travers le détroit d'Ormuz est gravement perturbé depuis le début de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran, le 28 février. Les États-Unis ont officiellement annoncé un blocus naval le 13 avril.