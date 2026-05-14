La Havane, confrontée à une grave crise énergétique et à de nouvelles coupures de courant, se dit disposée à étudier une offre de Washington malgré des décennies de tensions bilatérales

Cuba prêt à examiner une aide américaine de 100 millions de dollars sur fond de panne électrique massive La Havane, confrontée à une grave crise énergétique et à de nouvelles coupures de courant, se dit disposée à étudier une offre de Washington malgré des décennies de tensions bilatérales

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Cuba s’est déclaré ce jeudi “prêt” à examiner une proposition d’aide américaine de 100 millions de dollars, alors qu’une nouvelle panne électrique massive frappe l’est de l’île confrontée à une profonde crise énergétique.

“Nous sommes prêts à écouter les caractéristiques de la proposition et la manière dont elle se concrétiserait”, a déclaré sur le réseau social américain X le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez, après le renouvellement par le secrétaire d’État américain Marco Rubio d’une offre conditionnée à une distribution par l’Église catholique, sans passer par le gouvernement communiste.

La compagnie publique UNE a annoncé ce jeudi matin une “déconnexion partielle du réseau” électrique touchant sept provinces sur quinze.

Dans le même temps, la principale centrale thermoélectrique du pays, Antonio Guiteras, s’est arrêtée en raison d’une fuite dans une chaudière, selon les médias d’État.

Le gouvernement cubain avait reconnu la veille ne plus disposer “du tout de fioul et plus du tout de diesel”, alors que les délestages provoquent depuis plusieurs jours des tensions dans certains quartiers de La Havane.

Soumise à un embargo américain depuis 1962, Cuba traverse une grave crise énergétique aggravée ces derniers mois par les pénuries de carburant.

