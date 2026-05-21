- « Nous rejetons l’impunité avec laquelle Israël commet de nouvelles violations du droit international et des droits humains », a déclaré l’ambassadeur de Cuba à l’ONU, Ernesto Soberon Guzman

Cuba dénonce à l’ONU les « tortures » infligées par Israël à des membres de la flottille pour Gaza - « Nous rejetons l’impunité avec laquelle Israël commet de nouvelles violations du droit international et des droits humains », a déclaré l’ambassadeur de Cuba à l’ONU, Ernesto Soberon Guzman

AA / Hamilton / Merve Aydogan

Cuba a dénoncé mercredi, devant les Nations unies, le traitement infligé par Israël à des membres de la flottille pour Gaza en eaux internationales, fustigeant l’« impunité » avec laquelle l’État israélien, selon lui, viole le droit international.

« Nous dénonçons la détention arbitraire en eaux internationales et les actes de torture commis par le régime israélien contre Saif Abu Keshek et Thiago Avila, membres de la flottille mondiale Sumud, qui transportaient de l’aide humanitaire vers la bande de Gaza », a déclaré l’ambassadeur de Cuba à l’ONU, Ernesto Soberon Guzman, lors d’une séance ouverte du Conseil de sécurité consacrée à la protection des civils en période de conflit armé.

Élargissant son propos à un cadre plus global, le diplomate a affirmé : « Nous rejetons l’impunité avec laquelle Israël commet de nouvelles violations du droit international et des droits humains. »

Ernesto Soberon Guzman a estimé que les normes du droit international humanitaire étaient en train de s’éroder à l’échelle mondiale, mettant en garde contre « la tendance à réinterpréter ces normes au service d’intérêts hégémoniques et dominants afin de justifier des attaques indiscriminées, des punitions collectives, ainsi que l’utilisation de la faim et des blocus comme méthodes de guerre ».

Concernant les territoires palestiniens occupés, il a déclaré : « Les attaques israéliennes systématiques dans l’ensemble du territoire palestinien occupé contre des habitations, des abris pour personnes déplacées, des lieux de culte, des rues, des véhicules, des infrastructures humanitaires et des écoles constituent des crimes contre l’humanité. »

Il a enfin appelé à ce qu’Israël soit tenu responsable « de l’apartheid et du génocide contre le peuple palestinien », accusant par ailleurs les États-Unis de fournir un soutien politique, diplomatique, militaire et financier aux actions israéliennes.

La flottille d'aide humanitaire mondiale Sumud a déclaré mardi que les 50 navires de son convoi humanitaire avaient été saisis par Israël.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani