Crise démographique : la Grèce commence à mettre en œuvre un accord d’importation de main-d’œuvre avec l’Égypte Cet accord permettrait d'employer jusqu'à 5 000 travailleurs égyptiens saisonniers dans le secteur agricole grec

AA / Athènes / Ahmet Gencturk

La Grèce commence à mettre en œuvre un accord d’importation de main-d’œuvre avec l’Égypte, signé en novembre 2022, dans un contexte d’aggravation de la crise démographique, mardi, selon les médias locaux.

Soulignant les pénuries de main-d’œuvre dans les zones rurales de Grèce, qui se sont intensifiées d’année en année, l’agence de presse publique AMNA a annoncé que l’accord se dirige enfin vers sa mise en application.

L’accord entre la Grèce et l’Égypte prévoit le recrutement de jusqu’à 5 000 travailleurs agricoles saisonniers, qui pourront travailler légalement dans l’agriculture et les activités agricoles dans différentes régions du pays.

S’exprimant auprès de l’agence, Christos Giannakakis, membre du conseil d’administration de l’Union nationale des coopératives agricoles, a confirmé que le processus est désormais en cours, ajoutant qu’environ 150 candidats travailleurs ont déjà été présentés aux autorités régionales grecques.

Le nombre initial de 5 000 pourrait être augmenté si la demande de main-d’œuvre l’exige, a-t-il déclaré.

Giannakakis a également indiqué que plus de 36 employeurs ont déjà manifesté leur intérêt pour participer au programme.

La Grèce, en raison du vieillissement de sa population et de l’émigration massive vers les pays occidentaux durant la décennie de crise économique de 2009 à 2019, souffre d’une pénurie de main-d’œuvre qui touche les secteurs du tourisme et de l’agriculture, deux piliers majeurs de son économie. À ce titre, le pays dépend de plus en plus du travail des migrants.

En février 2022, la Grèce et le Bangladesh ont signé un accord visant à recruter chaque année 4 000 travailleurs bangladais en Grèce par des voies régulières.

En décembre 2023, le Parlement grec a approuvé une nouvelle loi accordant à quelque 30 000 migrants en situation irrégulière le droit à un permis de séjour de trois ans ainsi qu’au droit de travailler en Grèce.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz