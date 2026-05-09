Conflit entre l'Iran et les États-Unis : Erdogan assure les Émirats du soutien total de la Türkiye à leur sécurité

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a eu un entretien téléphonique avec le président des Émirats arabes unis (EAU), Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane.

Selon un communiqué publié sur le compte de réseau social de la Direction de la communication de la Présidence turc, les relations bilatérales entre la Türkiye et les EAU, ainsi que des questions régionales et mondiales, ont été abordées lors de la discussion.

Au cours de cet échange, le président turc a exprimé l'importance qu'ils attachent au renforcement de la coopération entre la Türkiye et les EAU sur de nombreux sujets, au premier rang desquels figurent le commerce, l'énergie et la sécurité.

Erdogan a jugé regrettables les difficultés auxquelles la région fait face en raison des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Il a par ailleurs assuré les EAU du soutien indéfectible de son pays à leur souveraineté et à leur sécurité, leur témoignant sa solidarité pour les préjudices subis.

Il a par ailleurs affirmé que la Türkiye, en contact avec les pays concernés, s'efforçait d'établir une solution diplomatique entre les États-Unis et l'Iran, et a souligné qu'un dialogue et une coopération accrus étaient nécessaires pour répondre aux besoins de sécurité de la région.

* Traduit en turc par Mariem Njeh