Conflit au Moyen-Orient : Transavia France annule des vols face à la hausse des coûts du carburant

AA / Istanbul / Adama Bamba

La compagnie aérienne low-cost Transavia France a annoncé un ajustement de son programme de vols pour les deux prochains mois, invoquant les conséquences du conflit au Moyen-Orient sur le prix du carburant.

Le média français BFMTV rapporte que la filiale du groupe Air France-KLM a confirmé l’annulation de plusieurs vols prévus en mai et juin 2026, une mesure qui concerne environ 2 % de son offre. La compagnie explique cette décision par la hausse du coût du kérosène, qui affecte directement la rentabilité de certaines liaisons.

Par ailleurs, les passagers concernés sont actuellement informés par SMS et par e-mail. Il leur est également recommandé de vérifier leurs courriers indésirables afin de ne manquer aucune communication de la compagnie.

En outre, Transavia propose trois options aux voyageurs impactés : un report du vol sans frais supplémentaires, un avoir valable pour une réservation future ou encore un remboursement intégral du billet.

Enfin, les équipes de la compagnie assurent être « pleinement mobilisées » pour accompagner les clients dans leurs démarches et limiter au maximum les désagréments liés à ces annulations.