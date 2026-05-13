Ancien directeur de l’agence européenne Frontex, Fabrice Leggeri est accusé par plusieurs associations d’avoir favorisé des refoulements illégaux de migrants vers la Libye et la Grèce, sur fond de débat européen autour de la politique migratoire

Complicité de crimes contre l’humanité : l’enquête visant l’eurodéputé RN Fabrice Leggeri ouverte en France Ancien directeur de l’agence européenne Frontex, Fabrice Leggeri est accusé par plusieurs associations d’avoir favorisé des refoulements illégaux de migrants vers la Libye et la Grèce, sur fond de débat européen autour de la politique migratoire

Les investigations visant l’ancien directeur de l’agence européenne de garde-frontières Frontex et actuel eurodéputé du Rassemblement national (RN), Fabrice Leggeri, ont été officiellement lancées au tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’une information judiciaire pour complicité de crimes contre l’humanité et complicité de torture, selon des informations obtenues ce mercredi par la presse française auprès de sources proches du dossier.

L’ouverture de cette information judiciaire intervient après une décision rendue en mars 2026 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, qui avait ordonné la poursuite des investigations après plusieurs décisions d’irrecevabilité prononcées auparavant par le Parquet national antiterroriste (Pnat), compétent notamment en matière de crimes contre l’humanité, puis par un juge d’instruction.

Déposée en 2024 par la Ligue des droits de l’homme (LDH) et l’association Utopia 56, la plainte accuse Fabrice Leggeri d’avoir encouragé des pratiques de refoulement de migrants en Méditerranée en facilitant, via les opérations de Frontex, les interceptions d’embarcations par les autorités libyennes et grecques.

Les associations estiment que l’ancien directeur de Frontex a contribué à une politique visant à empêcher l’entrée de migrants sur le territoire de l’Union européenne « quel qu’en soit le prix », notamment en termes de pertes humaines, selon les éléments versés à la plainte.

L’avocat des plaignants, Me Emmanuel Daoud, accuse l’ex-responsable européen d’avoir mené une « chasse aux migrants » durant son mandat à la tête de Frontex.

Contactée par la presse française, la défense de Fabrice Leggeri a affirmé que l’ouverture de l’enquête était une conséquence « mécanique » de la décision de la chambre de l’instruction, ajoutant attendre les développements de l’information judiciaire avant de s’exprimer davantage sur le fond du dossier.

Fabrice Leggeri a dirigé Frontex entre janvier 2015 et avril 2022, période durant laquelle l’agence européenne chargée du contrôle des frontières extérieures de l’Union européenne a fait l’objet de critiques répétées de la part d’ONG et d’organisations de défense des droits humains concernant des refoulements illégaux de migrants, notamment en mer Égée et en Méditerranée centrale.

En 2024, il avait rejoint le Rassemblement national comme numéro trois de la liste du parti d’extrême droite aux élections européennes, faisant de son profil sécuritaire et migratoire l’un des marqueurs de la campagne du RN sur les questions de frontières et d’immigration.