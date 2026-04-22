« Ce qui vaut mieux, c’est prévenir que guérir. Lorsqu’il y a un affrontement, il faut commencer à discuter avant de venir à la guerre », a-t-il insisté, rappelant que « personne ne gagne la guerre »

Comores: Le président Azali Assoumani appelle à la médiation face aux crises internationales « Ce qui vaut mieux, c’est prévenir que guérir. Lorsqu’il y a un affrontement, il faut commencer à discuter avant de venir à la guerre », a-t-il insisté, rappelant que « personne ne gagne la guerre »

AA / Istanbul / Sanaa Amir - Seyma Erkul Dayanç

Le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a réaffirmé son attachement au dialogue comme « passage obligé » pour résoudre les différends internationaux, notamment sur la question de Mayotte, tout en exprimant son inquiétude face aux conflits en cours, en particulier en Palestine.

S’exprimant lors d’un entretien accordé à Anadolu en marge du Forum de la diplomatie d’Antalya (17-19 avril 2026), le chef de l’État comorien a également salué l’accueil de la Türkiye. « Je tiens à remercier le Président Erdogan et son peuple pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont réservé », a-t-il déclaré, évoquant « la bonne organisation du forum » et félicitant Ankara pour cette initiative diplomatique.

Dans ce contexte, il a souligné le rôle de la Türkiye comme acteur de médiation. « C’est le pays le plus indiqué, parce que son leadership a toujours milité pour la fin du conflit dans le cadre de la médiation », a-t-il affirmé, évoquant également sa rencontre avec Recep Tayyip Erdogan, qu’il qualifie de « frère ». Les deux dirigeants ont discuté du renforcement des relations bilatérales, établies depuis 1979, avec notamment des projets de coopération et l’ouverture d’une ambassade turque à Moroni.

Abordant la question sensible de Mayotte, Azali Assoumani a insisté sur la nécessité de privilégier la voie diplomatique face aux blocages internationaux. « A l’ONU, la France est membre du Conseil de sécurité. Toute résolution peut être bloquée par le veto », a-t-il rappelé. Malgré les condamnations votées à l’Assemblée générale [de l'ONU], « la France refuse d’exécuter », a-t-il ajouté.

Dès lors, le président comorien défend une approche pragmatique. « J’ai privilégié le dialogue pour essayer de convaincre les Français », a-t-il expliqué, mettant en avant les liens historiques et humains entre les deux pays, notamment « une très grande diaspora qui vit en France ». Il a plaidé pour « une solution dans l’apaisement, pour l’intérêt des deux pays », soulignant qu’« il vaut mieux une coopération entre les quatre îles que des tensions avec trois d’entre elles ».

Par ailleurs, le chef de l’État a évoqué les préparatifs des Jeux des îles de l’océan Indien, ce grand événement sportif, créé en 1979, que Moroni accueille pour la première fois, que son pays s’apprête à organiser. Malgré les défis liés aux infrastructures et à l’accueil de « 2 000 à 3 000 athlètes », il s’est dit confiant, évoquant des financements déjà mobilisés et l’appui de partenaires internationaux.

Sur le plan international, Azali Assoumani a insisté sur les conséquences globales des conflits armés. « N’importe où la guerre se passe, ça peut affecter le monde », a-t-il averti, citant notamment la guerre en Ukraine et ses répercussions économiques.

Dans ce cadre, il a appelé à tirer les leçons des crises actuelles. « Ce qui vaut mieux, c’est prévenir que guérir. Lorsqu’il y a un affrontement, il faut commencer à discuter avant de venir à la guerre », a-t-il insisté, rappelant que « personne ne gagne la guerre ».

Enfin, évoquant la situation en Palestine, le président comorien a tenu des propos particulièrement appuyés. « Ça fait 70 ans qu’ils sont en train de se battre. Il n’y a pas de solution », a-t-il déclaré. « Ce qui se passe à Gaza, le génocide, ce qui se passe en Cisjordanie, les colonies israéliennes avec les actes barbares », a-t-il dénoncé, appelant à une prise de conscience internationale. Selon lui, « le moment est venu » d’agir, estimant que les grandes puissances doivent « convaincre ceux qui se battent de s’asseoir pour discuter ».

En conclusion, il a réitéré son espoir de voir les efforts diplomatiques aboutir, réaffirmant que « la seule voie, c’est le dialogue ».

Une relation ancienne entre les deux pays

Pour rappel, la Türkiye et l’Union des Comores s’inscrivent dans une relation ancienne. Ankara a reconnu l’indépendance des Comores dès 1975, avant l’établissement officiel des relations diplomatiques en 1979. Depuis, le dialogue n’a cessé de se renforcer, notamment au sein de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

Sur le plan politique, plusieurs rencontres de haut niveau ont marqué cette dynamique, notamment entre le président comorien Assoumani Azali et Recep Tayyip Erdogan, lors du sommet Türkiye-Afrique de 2021 à Istanbul et du Forum économique Türkiye-Afrique en 2023. Les échanges se poursuivent également au niveau ministériel [affaires étrangères], avec des contacts réguliers entre Hakan Fidan et son homologue comorien.

Enfin, la coopération économique et éducative constitue un autre pilier de cette relation. Le volume des échanges commerciaux a atteint 23,3 millions de dollars en 2024, tandis que les programmes de bourses et de formation diplomatique contribuent à renforcer les capacités humaines et institutionnelles des Comores.

Ainsi, la dynamique actuelle confirme la volonté des deux pays d’inscrire leur partenariat dans la durée, en élargissant progressivement les domaines de coopération.