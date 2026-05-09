Comité international pour briser le siège de Gaza : Israël a commis des 'violations brutales' à l'encontre des militants

Youssef Ajissa , le chef du Comité international pour briser le siège de Gaza, a relayé vendredi les témoignages des militants de la Flottille mondiale Sumud (Global Sumud Flotilla ) qui ont subi des violations de la part d'Israël pendant leur détention, à la suite de l'interception de leur mission humanitaire à destination de Gaza.

Certains militants ayant pu témoigner ont confirmé qu'un certain nombre de participants avaient été soumis à « des violences sexuelles, en plus d'être battus, traînés, menottés et d'avoir les yeux bandés », a déclaré Ajissa à Anadolu.

Il a ajouté que « les violations israéliennes comprenaient des agressions et du harcèlement sexuels », ainsi que des passages à tabac, qualifiant ce qui s'est passé de « violation flagrante de la dignité humaine ».

« Ces violations révèlent la véritable nature de l'entité israélienne, sa criminalité et sa brutalité, ainsi que l'étendue de son danger pour la région et pour le monde », a-t-il déclaré.

Évoquant ce qu'il a décrit comme « la faible réponse internationale face à l'incident », Ajissa a souligné : « Nous avons été choqués par le manque de réaction et de condamnation généralisées, en particulier de la part de l'Union européenne, concernant ce qu'a fait l'entité sioniste. »

Il a ajouté qu'« imposer des sanctions à Israël est devenu une nécessité, car il intensifie ses violations en l'absence d'obligation de rendre des comptes ».

Ajissa a également décrit les actes israéliens comme « le prolongement des violations » que Tel-Aviv « commet à Gaza à l'encontre du droit international et des institutions internationales ».

Israël « affiche ses pratiques en toute impunité, en l'absence d'action internationale sérieuse », a-t-il également affirmé, s'interrogeant : « Si ces militants de nationalités non arabes et non musulmanes ont été soumis à ces violations, quelle est la situation de la population de Gaza et de la Cisjordanie occupée ? »

Il a insisté sur le fait que « le danger posé par cette entité est immense ».

Youssef Ajissa a appelé à la libération des deux militants toujours en détention, le ressortissant brésilien Thiago Avila et le ressortissant hispano-suédois Saif Abu Keshek, notant que « les autorités israéliennes continuent de les détenir et de les interroger depuis plusieurs jours ».

Il a également exigé « une protection pour les navires qui ont pris la mer et ceux qui navigueront plus tard vers la bande de Gaza, ainsi que des garanties qu'ils ne seront pas attaqués ou soumis à des actes de piraterie dans les eaux internationales, ni même dans les eaux territoriales de certains pays européens ».

La mission du printemps 2026 de la Flottille mondiale Sumud, qui visait à briser le blocus israélien de la bande de Gaza et à y acheminer de l'aide humanitaire, a été interceptée par les forces israéliennes le 29 avril au large de la Crète.

Les forces israéliennes sont intervenues dans les eaux internationales, attaquant les navires transportant des militants à environ 600 milles marins de Gaza et à seulement quelques milles des eaux territoriales grecques.

Au total, 177 militants ont été arrêtés et auraient subi des mauvais traitements.

Selon divers rapports, Avila et Abu Keshek, qui n'ont pas été relâchés depuis qu'ils ont été emmenés de force en Israël, auraient fait l'objet de graves violences physiques et de menaces de mort lors de leurs interrogatoires.

Israël impose un blocus sur la bande de Gaza depuis 2007, laissant les 2,4 millions d'habitants du territoire au bord de la famine.

L'armée israélienne a lancé une offensive brutale sur Gaza en octobre 2023, qui dure maintenant depuis deux ans, tuant plus de 72 000 personnes, en blessant plus de 172 000 autres et causant des destructions massives à travers le territoire assiégé.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh