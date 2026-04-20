- « Cette image ne représente qu’une infime partie de la réalité quotidienne vécue par les Palestiniens (...) dans tous les aspects de la vie », souligne Miead Abu al-Rub à Anadolu

Cisjordanie : une Palestinienne menacée par des occupants israéliens après la diffusion d’une image d’agression - « Cette image ne représente qu’une infime partie de la réalité quotidienne vécue par les Palestiniens (...) dans tous les aspects de la vie », souligne Miead Abu al-Rub à Anadolu

AA / Ramallah, Palestine / Qais Abu Samra

L’avocate palestinienne Miead Abu al-Rub affirme avoir été la cible d’une campagne de haine menée par des occupants israéliens après la diffusion d’une photographie la montrant lors d’une agression contre des militants dans le sud de la Cisjordanie, une image qui a ensuite fait la couverture du magazine italien L’Espresso.

Dans un entretien accordé à Anadolu, Abu al-Rub explique que ce cliché, pris fin 2025 dans la localité d’Idhna, à l’ouest d’Hébron, ne reflète qu’un aperçu limité des difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés les Palestiniens.

De fait, l’image, récemment publiée en une du magazine, est passée d’un instant fugace sur le terrain à un symbole médiatique et politique largement relayé, suscitant des réactions contrastées tant au niveau local qu’international.

Elle montre un soldat israélien armé pointant un téléphone vers Abu al-Rub, dans une scène décrite comme comportant des éléments « d’agression », dans le cadre d’une couverture plus large des politiques israéliennes dans les territoires palestiniens et de l’augmentation des violences des occupants.

Par ailleurs, cette couverture a suscité des critiques officielles israéliennes : l’ambassadeur d’Israël à Rome, Jonathan Peled, a accusé le magazine de « déformer la réalité ». La publication a, de son côté, défendu son travail en le qualifiant de « journalisme équilibré » et a diffusé des images vidéo documentant le moment où la photo a été prise.

- Souffrance quotidienne

Abu al-Rub, avocate auprès de la Commission de résistance à la colonisation et au mur, indique que la photo a été prise le 12 décembre 2025, alors qu’elle participait à une activité de soutien aux agriculteurs palestiniens durant la saison de la récolte des olives à Idhna.

« Nous sommes arrivés le matin pour aider les agriculteurs, mais nous avons été attaqués par des occupants israéliens sous la protection de l’armée israélienne, dans une tentative de nous chasser de la terre », raconte-t-elle.

Selon elle, le groupe a été confronté à des menaces et des provocations, avec l’utilisation de gaz lacrymogènes et de tirs à balles réelles pour les contraindre à se retirer.

« Cette image ne représente qu’une petite partie de la réalité quotidienne vécue par les Palestiniens, pas seulement pendant la récolte des olives, mais dans tous les aspects de la vie », insiste-t-elle.

Elle souligne également que ce que montre la photo « n’est pas un incident isolé, mais s’inscrit dans un schéma plus large de pratiques répétées sur le terrain ».

« Le problème ne se limite pas à un occupant en uniforme ou à un moment isolé, mais à un système de comportements exercés sous la protection de l’armée israélienne », explique-t-elle.

L’avocate met en garde contre ces pratiques qui incluent des agressions contre des civils, des attaques au gaz poivré, le harcèlement de bergers, des incendies de biens et le refus répété d’accès aux terres.

Selon elle, l’objectif est « de faire pression sur les Palestiniens pour qu’ils quittent leurs terres, ouvrant ainsi la voie à l’expansion des colonies ».

- Incitation à la haine

Abu al-Rub affirme que la diffusion de l’image a déclenché une « vaste campagne d’incitation » à la haine menée par des comptes affiliés aux occupants, suscitant des inquiétudes non seulement pour sa sécurité, mais aussi pour celle de ses enfants.

« Je suis mère de quatre enfants, et ma véritable crainte est pour eux, surtout dans un environnement dangereux », confie-t-elle.

Elle évoque notamment un incident antérieur au cours duquel des occupants ont attaqué le véhicule familial alors qu’ils rentraient d’une visite.

« Mes enfants étaient dans la voiture. L’attaque a provoqué des dégâts importants au véhicule et une grande peur chez eux », explique-t-elle.

Elle ajoute que ses enfants continuent de souffrir de séquelles psychologiques, notamment une peur de dormir seuls.

Abu al-Rub indique également avoir été agressée par le passé lors d’une activité sur le terrain alors qu’elle était à un stade avancé de grossesse, ce qui avait nécessité son hospitalisation.

Si elle reconnaît l’importance de l’attention internationale portée à cette image pour des raisons de documentation, elle estime néanmoins qu’« elle ne suffit pas à rendre compte de l’ampleur réelle de la souffrance ».

« Le problème n’est pas l’image en elle-même, mais la réalité qu’elle reflète, une réalité qui dure depuis des années et qui s’aggrave clairement », affirme-t-elle.



- « Nous resterons sur notre terre »

Enfin, Abu al-Rub insiste sur l’attachement des Palestiniens à leur terre, qu’elle décrit comme une question d’identité plutôt qu’économique.

« Plus la pression augmente, plus nous nous y accrochons, car nous croyons en notre droit d’y rester », déclare-t-elle.

Elle met en garde contre une intensification des attaques, « notamment avec l’armement croissant des occupants ».

« Ces pratiques visent à nous intimider, mais elles ne nous feront pas partir », poursuit-elle. « Nous resterons sur notre terre et continuerons à la défendre, quels que soient les défis. »

Environ 750 000 occupants israéliens vivent dans des centaines de colonies illégales en Cisjordanie, dont près de 250 000 à Jérusalem-Est. Ils sont largement accusés de mener des attaques répétées visant à déplacer de force les Palestiniens.

Selon la Commission de résistance à la colonisation et au mur, les occupants israéliens ont mené 497 attaques au seul mois de mars, tuant neuf Palestiniens.

Depuis octobre 2023, plus de 1 148 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, tandis qu’environ 11 750 ont été blessés et près de 22 000 arrêtés, dans un contexte de violence croissante.

Dans un avis historique rendu en juillet 2024, la Cour internationale de Justice a déclaré illégale l’occupation israélienne des territoires palestiniens et a appelé à l’évacuation de toutes les colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba