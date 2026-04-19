- Des élèves privés d’école depuis une semaine manifestent à Masafer Yatta, tandis que les autorités reprennent les démolitions d’habitations dans le Néguev

Cisjordanie : les forces israéliennes répriment une protestation d’élèves contre le refus d’accès à l’éducation - Des élèves privés d’école depuis une semaine manifestent à Masafer Yatta, tandis que les autorités reprennent les démolitions d’habitations dans le Néguev

AA / Ramallah, Palestine / Hosni Nedim

Les forces israéliennes ont dispersé dimanche une manifestation d’élèves dans le village d’Umm al-Kheir, situé dans la région de Masafer Yatta, à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée, où des étudiants se voient refuser l’accès à leur école, selon des médias palestiniens.

Ainsi, Khalil al-Hathaleen, responsable local de l’éducation, a déclaré à l’agence de presse officielle Wafa que les forces israéliennes, accompagnées de chiens policiers, ont bloqué une protestation organisée par la direction de l’éducation avec la participation des habitants, afin de dénoncer le refus d’accès à l’éducation pour 51 élèves.

Par ailleurs, les élèves sont empêchés par les forces israéliennes de rejoindre leur établissement scolaire pour le septième jour consécutif.

De plus, la région de Masafer Yatta enregistre une hausse des violations visant les écoles et les élèves, notamment le harcèlement des enseignants et des menaces d’arrestation, dans le cadre d’efforts visant à restreindre l’accès à l’éducation dans la zone.

Dans un développement distinct, les autorités israéliennes ont repris les démolitions d’habitations dans le village d’Al-Sir, dans le Néguev, où des bulldozers opèrent sous la protection de la police et d’unités spéciales, invoquant des « constructions non autorisées », selon le même rapport.

En outre, Israël a détruit environ 320 des 350 habitations du village en décembre 2025, déplaçant des centaines de familles qui vivent désormais dans des conditions humanitaires difficiles, avec un accès limité aux services de base, a précisé l’agence.

Les démolitions se poursuivent par phases, avec des dizaines d’habitations rasées lors de campagnes répétées, dont environ 40 maisons lors d’une seule opération, dans un contexte de forte présence policière et d’usage de la force contre les habitants, a ajouté la source.

Selon des organisations palestiniennes, israéliennes et internationales de défense des droits humains, les autorités israéliennes utilisent les restrictions en matière de permis pour limiter les constructions palestiniennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, où l’obtention d’un permis de construire est quasiment impossible, tandis que la construction de colonies illégales se poursuit.

Enfin, les violences commises par les colons israéliens et les forces israéliennes se sont intensifiées en Cisjordanie depuis octobre 2023, faisant plus de 1 149 morts palestiniens, environ 11 750 blessés et près de 22 000 arrestations.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba