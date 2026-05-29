- Le Chili, l’Argentine, le Pérou, la Bolivie et l’Équateur ont signé à Santiago un accord régional pour renforcer la lutte contre le narcotrafic et les organisations criminelles

Cinq pays d’Amérique latine s’unissent contre le crime organisé - Le Chili, l’Argentine, le Pérou, la Bolivie et l’Équateur ont signé à Santiago un accord régional pour renforcer la lutte contre le narcotrafic et les organisations criminelles

AA / Bogota

Cinq pays d’Amérique latine, le Chili, le Pérou, l’Argentine, la Bolivie et l’Équateur, ont signé un accord baptisé « Engagement de Santiago » afin de renforcer la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue.

Réunis au ministère chilien des Affaires étrangères, à Santiago, les ministres des Affaires étrangères des cinq pays ont convenu d’agir conjointement contre le crime organisé et le narcotrafic.

Le ministre chilien des Affaires étrangères, Francisco Perez Mackenna, a indiqué que les cinq pays avaient signé « l’Engagement de Santiago ».

« Nous lutterons ensemble contre le crime. Nous voulons apporter sécurité et tranquillité à nos citoyens. Aujourd’hui naît l’Engagement de Santiago. Les efforts menés au niveau national ne suffisent plus. Le processus doit donc être soutenu par une coopération politique plus forte, une coordination technique et un partage d’informations », a-t-il déclaré.

Mackenna a précisé que les cinq pays se réuniraient à nouveau dans 180 jours à Buenos Aires, la capitale argentine, afin d’évaluer les mesures concrètes mises en œuvre et les résultats obtenus.

Le président chilien Jose Antonio Kast a également souligné l’importance de cet accord.

« Ces cinq pays ne veulent plus assister à l’assassinat de leurs jeunes par le crime organisé, à la prise en otage de leurs quartiers et à l’achat des volontés », a-t-il déclaré.

Le ministre argentin des Affaires étrangères, Pablo Quirno, a estimé que les pays signataires faisaient preuve d’un « courage institutionnel ».

« Nos sociétés ont besoin d’États capables d’éliminer les zones d’impunité et de réagir plus rapidement et de manière plus coordonnée que les organisations criminelles », a-t-il affirmé.

Le ministre bolivien des Affaires étrangères, Fernando Aramayo, a pour sa part insisté sur l’importance des libertés.

« Ce que le crime nous enlève, c’est le développement. Il limite nos libertés et notre capacité à offrir à nos citoyens un État qui inspire confiance. La période actuelle exige une action déterminée », a-t-il déclaré.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy