Chine : au moins 90 morts après une explosion dans une mine de charbon du Shanxi, Paris exprime sa solidarité

Au moins 90 personnes sont mortes dans une explosion de gaz survenue vendredi soir dans une mine de charbon située dans la province du Shanxi, dans le nord-est de la Chine, selon un nouveau bilan communiqué samedi 23 mai 2026. L’accident a impliqué 247 mineurs présents sous terre au moment de l’explosion, selon le média français Franceinfo. Les services d’urgence ont mobilisé 345 secouristes sur le terrain.

La diplomatie française a réagi par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pascal Confavreux. Il a déclaré « La France exprime sa profonde tristesse à la suite de l’explosion de gaz dans la mine de charbon de Liushenyu, survenue dans la province du Shanxi, en Chine, le 23 mai 2026. » Il a ajouté que « la France adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes et fait part de sa pleine solidarité avec les autorités et le peuple chinois dans cette épreuve. »

Les autorités chinoises ont annoncé l’ouverture d’enquêtes afin de déterminer les causes exactes de l’explosion et d’évaluer d’éventuelles défaillances dans les protocoles de sécurité, d'après les mêmes sources.

