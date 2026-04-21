Cessez-le-feu entre Washington et Téhéran : le Pakistan appelle à une prolongation

Saadet Gökce
21 Avril 2026•Mise à jour: 21 Avril 2026
Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, a exhorté mardi les États-Unis et l'Iran à envisager de prolonger le cessez-le-feu de 14 jours au-delà de son échéance de mercredi et à « donner une chance au dialogue et à la diplomatie ».
Dar a tenu ces propos lors d'une réunion à Islamabad avec la chargée d'affaires américaine, Natalie Baker, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
Les deux responsables ont discuté des derniers développements régionaux, Dar soulignant « l'accent constant » mis par le Pakistan sur le dialogue et la diplomatie comme la « seule voie viable » pour relever les défis et instaurer une paix et une stabilité régionales durables.
Il a également insisté sur la nécessité d'un engagement entre Washington et Téhéran, appelant à une prolongation du cessez-le-feu.
Baker a transmis « l'appréciation de Washington pour le rôle constructif et positif du Pakistan dans la promotion de la paix régionale et la facilitation du dialogue », précise le communiqué.
Les hostilités dans la région se sont intensifiées après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes conjointes contre l'Iran le 28 février. En réponse, Téhéran a mené des frappes de représailles contre Israël et d'autres pays de la région abritant des actifs américains.
Le Pakistan a accueilli des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran les 11 et 12 avril, après avoir négocié un cessez-le-feu de 14 jours le 8 avril, lequel doit expirer mercredi soir, heure de Washington.
Des efforts pour un nouveau cycle de négociations sont en cours, bien que l'incertitude demeure.
Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il était « hautement improbable » qu'il prolonge le cessez-le-feu, ajoutant que le détroit d'Ormuz resterait bloqué jusqu'à ce qu'un accord soit conclu.
* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh