Le ministre pakistanais des Affaires étrangères souligne la nécessité d'un engagement entre Washington et Téhéran

Cessez-le-feu entre Washington et Téhéran : le Pakistan appelle à une prolongation Le ministre pakistanais des Affaires étrangères souligne la nécessité d'un engagement entre Washington et Téhéran

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, a exhorté mardi les États-Unis et l'Iran à envisager de prolonger le cessez-le-feu de 14 jours au-delà de son échéance de mercredi et à « donner une chance au dialogue et à la diplomatie ».

Dar a tenu ces propos lors d'une réunion à Islamabad avec la chargée d'affaires américaine, Natalie Baker, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Les deux responsables ont discuté des derniers développements régionaux, Dar soulignant « l'accent constant » mis par le Pakistan sur le dialogue et la diplomatie comme la « seule voie viable » pour relever les défis et instaurer une paix et une stabilité régionales durables.

Il a également insisté sur la nécessité d'un engagement entre Washington et Téhéran, appelant à une prolongation du cessez-le-feu.

Baker a transmis « l'appréciation de Washington pour le rôle constructif et positif du Pakistan dans la promotion de la paix régionale et la facilitation du dialogue », précise le communiqué.

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Les hostilités dans la région se sont intensifiées après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes conjointes contre l'Iran le 28 février. En réponse, Téhéran a mené des frappes de représailles contre Israël et d'autres pays de la région abritant des actifs américains.

Le Pakistan a accueilli des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran les 11 et 12 avril, après avoir négocié un cessez-le-feu de 14 jours le 8 avril, lequel doit expirer mercredi soir, heure de Washington.

Des efforts pour un nouveau cycle de négociations sont en cours, bien que l'incertitude demeure.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il était « hautement improbable » qu'il prolonge le cessez-le-feu, ajoutant que le détroit d'Ormuz resterait bloqué jusqu'à ce qu'un accord soit conclu.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh