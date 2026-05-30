Les mesures de soutien annoncées par le gouvernement face à la hausse des prix du carburant liée à la guerre au Moyen-Orient ont été publiées au Journal officiel, avec une aide renforcée pour les travailleurs modestes et le secteur de la pêche

Carburant : l’indemnité pour les « grands rouleurs » doublée à 100 euros, aides de 13 millions d’euros pour les pêcheurs Les mesures de soutien annoncées par le gouvernement face à la hausse des prix du carburant liée à la guerre au Moyen-Orient ont été publiées au Journal officiel, avec une aide renforcée pour les travailleurs modestes et le secteur de la pêche

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le doublement de l’indemnité carburant destinée aux travailleurs modestes effectuant de longs trajets domicile-travail a été publié samedi au Journal officiel, tout comme un dispositif d’aide de 13 millions d’euros en faveur des entreprises de pêche.

Annoncée en avril par le Premier ministre Sébastien Lecornu pour répondre aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur les prix à la pompe, cette indemnité passe de 50 à 100 euros.

Elle vise environ trois millions d’actifs dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16.880 euros et qui parcourent au moins 30 kilomètres quotidiens aller-retour pour se rendre au travail, ou plus de 8.000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle.

Selon le décret publié par le ministère des Comptes publics, cette aide correspond à « une réduction moyenne de 20 centimes par litre sur une période de six mois ».

Les demandes peuvent être effectuées depuis mercredi via un formulaire en ligne sur le site des impôts. L’aide ne pourra être versée qu’une seule fois par personne et par véhicule.

Soutien au secteur de la pêche

Le Journal officiel entérine également une aide de 13 millions d’euros destinée aux entreprises de pêche confrontées à la flambée des prix du carburant.

Le dispositif prévoit un soutien équivalent à 20 centimes par litre de carburant en avril et 35 centimes en mai.

Cette aide, validée le 22 mai par la Commission européenne, doit permettre d’atténuer les effets de la hausse des coûts énergétiques sur un secteur particulièrement dépendant du carburant.

Ces mesures interviennent dans un contexte de tensions persistantes sur les marchés de l’énergie depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, qui a entraîné une hausse des prix du pétrole et des carburants en Europe.​​​​​​​