Bulgarie : Sofia limite le stationnement des avions militaires américains sur fond de différend sur les visas

AA/Londres/Burak Bir

La Bulgarie a prolongé jusqu’à la fin du mois prochain le déploiement d’avions américains à l’aéroport de Sofia, sur fond de différend persistant avec Washington concernant les visas, selon des informations relayées vendredi par les médias locaux.

Le gouvernement bulgare a adopté une décision prolongeant jusqu’au 30 juin 2026 le stationnement en Bulgarie de jusqu’à 15 avions américains, ainsi que de leur personnel de soutien et de leurs équipements, a rapporté l’agence de presse bulgare BTA, citant le service d’information du gouvernement.

En vertu de la décision n°205 du 4 mars 2026, le Conseil des ministres avait autorisé le déploiement non militaire en Bulgarie de jusqu’à 15 appareils et de quelque 500 membres du personnel de soutien américain à l’aéroport Vasil Levski de Sofia.

Cette décision intervient après une déclaration du Premier ministre Rumen Radev, qui avait indiqué que le gouvernement approuverait une prolongation du séjour des avions jusqu’à la fin juin afin de donner « à nos alliés la possibilité de reprogrammer leurs activités et de trouver un autre site ».

Plus tôt ce mois-ci, Radev s’était entretenu avec le président américain Donald Trump et avait appelé à la suspension du régime de visas imposé aux ressortissants bulgares souhaitant se rendre aux États-Unis.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir