Cette mesure d’austérité d’urgence intervient après l’échec des pourparlers de paix et des barrages intensifs provoquant de graves pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments à La Paz

Bolivie: le président réduit de moitié les salaires du gouvernement face aux manifestations et pénuries Cette mesure d’austérité d’urgence intervient après l’échec des pourparlers de paix et des barrages intensifs provoquant de graves pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments à La Paz

Sous forte pression en raison de barrages routiers nationaux exigeant sa démission, le président bolivien Rodrigo Paz a annoncé lundi une réduction de 50 % de son salaire ainsi que de ceux de l’ensemble de son gouvernement.

Cette décision vise directement à calmer les syndicats et organisations indigènes qui paralysent depuis plusieurs semaines la capitale administrative, La Paz.

L’annonce intervient alors que le pays andin entre dans sa quatrième semaine consécutive de manifestations paralysantes, après l’échec total du dialogue entre le gouvernement et les leaders de la contestation.

« Ce président, avec ses ministres, a pris la décision — dans le cadre de notre engagement profond et de notre sacrifice pour le pays — de réduire nos salaires de 50 % », a déclaré Paz lors d’une allocution publique.

Avant ce décret, le président percevait un salaire mensuel de 24 978 bolivianos (environ 3 617 dollars), plafond légal applicable à tous les hauts responsables publics du pays. Après réduction, son salaire tombera à 12 489 bolivianos (environ 1 808 dollars).

Rodrigo Paz est arrivé au pouvoir fin 2025 avec un programme visant à démanteler deux décennies de politiques économiques de gauche mises en place par ses prédécesseurs, Evo Morales et Luis Arce.

Cherchant à stabiliser les finances publiques, Paz s’est rapproché des États-Unis, des institutions financières internationales et du secteur privé, tout en prenant ses distances avec les puissants syndicats du pays.

Depuis début mai, des groupes indigènes, mineurs, enseignants et ouvriers maintiennent des barrages routiers à travers le pays. Ces perturbations ont désorganisé les chaînes d’approvisionnement nationales, provoquant d’importantes pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments dans les grandes villes, affectant gravement les marchés et les hôpitaux.

Alors que les manifestants réclament l’abandon des mesures d’austérité face à la hausse du coût de la vie, Paz défend ses coupes budgétaires et la réduction des subventions aux carburants, qu’il juge nécessaires pour stabiliser l’économie.

Les réductions salariales ont été annoncées seulement 24 heures après l’échec de discussions très attendues entre le gouvernement et des représentants indigènes.

Le gouvernement Paz affirme à plusieurs reprises que l’ancien président Evo Morales serait à l’origine des troubles sociaux, accusé de manipuler les syndicats dans une tentative de retour au pouvoir. Morales avait été empêché légalement de se présenter à l’élection présidentielle de 2025 remportée par Paz.

Dimanche, après l’échec des pourparlers, Morales a déclaré sur le réseau social X que le président Paz n’avait plus que « deux options » : militariser le pays ou organiser des élections.

« Rodrigo Paz orchestre sa propre chute sur ces routes », a écrit Morales. « Il fait face à un choix suicidaire entre la militarisation ou une pacification passant par une élection de transition dans les 90 prochains jours, comme le prévoit la Constitution, afin d’éviter un conflit meurtrier. »

L’ancien président est actuellement recherché par la justice après l’émission d’un mandat d’arrêt le 11 mai. Morales a été déclaré en outrage au tribunal après avoir refusé de comparaître dans un procès pour viol et traite d’êtres humains, dans une affaire où il est accusé d’avoir eu un enfant avec une adolescente de 15 ans durant sa présidence en échange de faveurs politiques et économiques accordées aux parents de la victime.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani