Boeing condamné à verser 49,5 millions de dollars à la famille d’une victime du crash Ethiopian Airlines La justice américaine juge le constructeur responsable partiel du crash d’un 737 MAX 8 en 2019 près d’Addis-Abeba

AA / Istanbul

Le constructeur aéronautique américain Boeing a été condamné mercredi 13 mai par un tribunal fédéral civil de Chicago à verser 49,5 millions de dollars à la famille d’une Américaine de 24 ans tuée dans le crash d’un 737 MAX 8 d’Ethiopian Airlines le 10 mars 2019 près d’Addis-Abeba, en Éthiopie, qui avait fait 157 morts, selon le média Franceinfo.

L’accident, ainsi que celui d’un autre 737 MAX 8 de Lion Air en Indonésie le 29 octobre 2018, avait été attribué en partie à un logiciel antidécrochage défectueux. Au total, les deux crashes ont causé 346 morts, dont des Français.

Lors du procès, l’avocat de la famille, Shanin Specter, a affirmé que « Boeing a été négligent. L’avion n’était pas sûr. Boeing a causé ce crash et ces décès », ajoutant que « ce crash était évitable ».



L’avocat de Boeing a reconnu que « la famille de la victime devait recevoir une compensation financière importante pour la douleur infligée », selon le même média. Le prochain procès aura lieu le 3 août, sur la mort de Michael Ryan, un ingénieur irlandais du Programme alimentaire mondial de l'ONU.