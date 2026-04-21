Berlin convoque l'ambassadeur russe après des menaces contre ses industries de défense

Ayhan Şimşek
21 Avril 2026•Mise à jour: 21 Avril 2026
AA / Berlin / Ayhan Simsek
L'Allemagne a convoqué l'ambassadeur de Russie lundi, après que Moscou a publié une liste d'entreprises de défense européennes qu'elle prétend être impliquées dans la production de drones ukrainiens, les décrivant comme des cibles militaires potentielles.
Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré que l'initiative de la Russie s'apparentait à des menaces directes visant à affaiblir le soutien de Berlin à l'Ukraine et à tester l'unité européenne.
« Les menaces directes de la Russie contre des cibles en Allemagne sont une tentative d'affaiblir notre soutien à l'Ukraine et de tester notre unité », a déclaré le ministère dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.
« Notre réponse est claire : nous ne nous laisserons pas intimider. De telles menaces et toutes les formes d'espionnage en Allemagne sont totalement inacceptables. »
Le ministère a précisé avoir convoqué l'ambassadeur de Russie le jour même.
Le ministère russe de la Défense a publié la liste la semaine dernière, identifiant plusieurs entreprises de défense à travers l'Europe qui, selon lui, seraient liées à la production de drones ukrainiens. Trois de ces entreprises sont basées en Allemagne.
Dans le document, Moscou décrit les pays d'origine de ces entreprises comme faisant partie de « l'arrière stratégique » de l'Ukraine, un langage que les médias allemands ont interprété comme une justification implicite d'éventuelles frappes militaires ou d'opérations clandestines à leur encontre.
Dmitri Medvedev, ancien président russe et chef adjoint du Conseil de sécurité de la Russie, a durci le ton en qualifiant ce document de « liste de cibles potentielles » pour les forces armées russes, selon des rapports de médias locaux.
* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh