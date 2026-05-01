Bahreïn : le roi ordonne de nouvelles déchéances de nationalité pour des accusations liées à l’Iran Cette décision intervient après la déchéance de nationalité de 69 personnes accusées d’avoir « fait l’éloge d’attaques iraniennes »

AA / Istanbul / Hussien Elkabany

Le roi de Bahreïn, Hamad ben Issa Al Khalifa, a ordonné vendredi aux autorités de retirer la nationalité à de nouvelles personnes accusées de « soutenir » des attaques iraniennes contre le pays.

Ces déclarations, rapportées par l’agence de presse officielle BNA, interviennent quelques jours après l’annonce, lundi, de la déchéance de nationalité de 69 personnes, dont des familles, pour avoir, selon les autorités, « sympathisé avec et fait l’éloge d’attaques iraniennes ».

Le souverain a qualifié ce qu’il appelle une « agression iranienne pécheresse » visant la sécurité, la stabilité et la sûreté du pays, affirmant que ces événements révèlent ceux qui « ont vendu leur conscience à l’ennemi ».

Il a appelé l’Iran à cesser toute ingérence dans les affaires intérieures de Bahreïn et des autres États du Golfe. Il a également exprimé son mécontentement face à la situation et critiqué ce qu’il décrit comme l’alignement de certains parlementaires avec des « traîtres ».

Le roi s’est interrogé sur la manière dont des responsables élus par le public pourraient se ranger aux côtés de personnes rejetées par l’opinion publique, selon l’agence.

Ces déclarations font suite à des informations circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles certains députés chiites auraient contesté des projets de loi liés à la déchéance de nationalité, sans confirmation officielle.

Le souverain a ordonné l’exclusion de toute personne coopérant, selon lui, avec cette « agression iranienne », affirmant que la citoyenneté n’est pas un simple document mais un engagement, et que toute violation de cet engagement entraîne sa perte.

Il a ajouté que les populations des pays du Conseil de coopération du Golfe soutiennent fermement les décisions de condamnation pour trahison, incluant l’emprisonnement et la déchéance de nationalité, et appellent même à des mesures plus strictes.

Soutien parlementaire et gouvernemental

Par ailleurs, Ahmed ben Salman Al Musallam, président du Parlement de Bahreïn, a exprimé son soutien aux déclarations du roi, selon l’agence officielle.

Il a affirmé que le Parlement n’accepte pas la présence de tout membre qui soutient ou justifie des actions portant atteinte au pays et à ses intérêts supérieurs.

Le 9 mars, la Haute Cour pénale de Bahreïn a tenu sa première audience concernant des accusés poursuivis pour avoir promu et salué des actes hostiles qualifiés de terroristes liés à l’Iran, sans que le nombre de prévenus ne soit précisé par les autorités.

Selon la même source, Bahreïn et d’autres pays arabes ont été visés par des attaques de missiles et de drones iraniens, en réponse à une campagne militaire menée par Israël et les États-Unis contre l’Iran entre fin février et début avril.

Téhéran a déclaré à l’époque avoir ciblé des intérêts américains dans la région. Toutefois, certaines frappes ont touché des sites civils et des infrastructures sensibles, provoquant des victimes et des dégâts matériels, ce que les pays concernés ont fermement condamné.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir