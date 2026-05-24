Dans son discours d’investiture, le nouveau chef de l’État a assuré que la sécurité des populations et l’intégrité territoriale du Bénin resteraient « une priorité absolue »

Bénin : Romuald Wadagni promet de renforcer la lutte contre le terrorisme tout en poursuivant les réformes économiques Dans son discours d’investiture, le nouveau chef de l’État a assuré que la sécurité des populations et l’intégrité territoriale du Bénin resteraient « une priorité absolue »

Le nouveau président béninois, Romuald Wadagni, investi dimanche à Cotonou, a promis de renforcer la réponse sécuritaire face à la menace terroriste dans le nord du pays, tout en poursuivant la dynamique de transformation économique engagée sous son prédécesseur.

Dans son discours d’investiture, le nouveau chef de l’État a assuré que la sécurité des populations et l’intégrité territoriale du Bénin resteraient « une priorité absolue » de son mandat, dans un contexte marqué par la persistance des attaques attribuées à des groupes armés opérant dans la région sahélienne.

« Aucun développement durable n’est possible sans sécurité », a déclaré Romuald Wadagni devant plusieurs chefs d’État africains, des représentants diplomatiques et les autorités béninoises réunis dans la capitale économique béninoise.



Le président béninois a réaffirmé son engagement à moderniser les capacités des forces de défense et de sécurité, tout en renforçant la coopération régionale dans la lutte contre l’extrémisme violent et les incursions terroristes dans le nord du pays, frontalier du Burkina Faso et du Niger.

Élu lors de la présidentielle du 12 avril dernier, Romuald Wadagni a estimé que « l’élection dépasse le choix d’un homme pour devenir le choix d’une direction, d’une méthode et d’une ambition partagée ».

Il a également rendu hommage à son prédécesseur, Patrice Talon, saluant les réformes économiques et institutionnelles engagées durant la dernière décennie.

Le nouveau président a toutefois reconnu que les performances économiques devaient davantage bénéficier aux populations.

« Une croissance nationale n’a de sens que lorsqu’elle devient visible dans la vie ordinaire des populations », a-t-il déclaré, promettant des efforts accrus dans l’accès aux soins, à l’eau potable, à l’électricité et aux infrastructures.

S’adressant particulièrement à la jeunesse, aux femmes, aux agriculteurs et à la diaspora, Romuald Wadagni a promis davantage d’opportunités économiques, de financements et de mécanismes de protection sociale.

Le nord du Bénin fait face depuis plusieurs années à une multiplication d’attaques armées attribuées à des groupes terroristes liés aux mouvances jihadistes actives au Sahel, poussant les autorités béninoises à renforcer leur dispositif sécuritaire dans les zones frontalières.