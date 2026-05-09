Armement : la Belgique prévoit l'acquisition de missiles américains pour ses F-35 et sa défense antiaérienne

Le gouvernement belge prévoit d'acquérir des missiles américains pour un montant d'environ 3 milliards d'euros, afin de renforcer son armée de l'air et ses systèmes de défense antiaérienne.

Selon les informations des quotidiens belges De Tijd et L'Echo, le gouvernement a demandé l'approbation des États-Unis pour l'achat d'armes d'une valeur totale de 3,69 milliards de dollars (environ 3,13 milliards d'euros).

Selon les documents de l'Agence américaine de coopération en matière de sécurité de défense (DSCA), la commande comprend des missiles AIM-120 AMRAAM produits par l'entreprise de défense américaine Raytheon.

Il est prévu que ces missiles soient utilisés sur les 45 avions de chasse F-35 figurant dans l'inventaire de la Belgique, et qu'ils soient également intégrés aux systèmes de défense aérienne NASAMS.

Les missiles AMRAAM à guidage radar ont été développés pour abattre des aéronefs et d'autres cibles aériennes. Le système a particulièrement attiré l'attention de l'opinion publique internationale à la suite de son utilisation en Ukraine.

Les sources précisent que, dans le cadre de cet accord, la Belgique vise à attirer sur son territoire une partie de la production de Raytheon.

Dans ce contexte, des discussions se poursuivent afin d'évaluer l'usine FN Browning située à Zutendaal, dans la région du Limbourg, pour la production des missiles destinés à être fournis à l'Europe.

D'autre part, la Belgique est en concurrence avec les Pays-Bas pour cet accord de production, ces derniers ayant déjà passé d'importantes commandes de missiles AMRAAM.

* Traduit du turc par Mariem Njeh