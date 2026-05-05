Erevan accueille le premier sommet Arménie-UE, une rencontre marquante qui fait suite à la 8e réunion de la Communauté politique européenne tenue lundi dans la capitale arménienne

Arménie-UE : signature d’un « partenariat de connectivité » lors du premier sommet bilatéral Erevan accueille le premier sommet Arménie-UE, une rencontre marquante qui fait suite à la 8e réunion de la Communauté politique européenne tenue lundi dans la capitale arménienne

AA / Moscou

L’Arménie et l’Union européenne ont signé mardi un « partenariat de connectivité » à Erevan, en marge de leur premier sommet bilatéral tenu dans la capitale arménienne.

Le document a été signé lors d’une cérémonie supervisée par le Premier ministre arménien Nikol Pachinyan, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa.

La cérémonie a également été marquée par le paraphe d’un accord de travail entre Frontex et le ministère arménien de l’Intérieur.

Ce sommet Arménie-UE intervient au lendemain de la 8e réunion de la Communauté politique européenne, qui a rassemblé plus de 40 dirigeants européens à Erevan, dans un contexte de tensions croissantes entre l’Arménie et la Russie depuis 2023.

Tout en restant membre de l’Union économique eurasiatique dirigée par Moscou, Erevan a affiché son ambition d’adhérer à l’UE et suspendu sa participation à l’Organisation du traité de sécurité collective.

Lors d’une conférence de presse, Nikol Pachinyan a indiqué attendre un soutien de l’UE pour développer l’énergie solaire dans le pays, soulignant un potentiel « considérable » avec plus de 300 jours d’ensoleillement par an dans certaines régions.

Le dirigeant arménien a toutefois relevé un manque d’infrastructures, notamment en matière de stockage par batteries, remerciant les partenaires européens pour leur appui dans ce domaine.

Il a également évoqué des projets liés aux technologies de l’hydrogène, estimant qu’avec une « stratégie adéquate », l’Arménie pourrait atteindre l’autosuffisance énergétique et développer des capacités d’exportation.

Par ailleurs, Erevan attend de l’UE un soutien dans la lutte contre la désinformation et les discours de haine en ligne, ainsi que dans le renforcement de l’indépendance judiciaire et la réponse aux « menaces hybrides », selon Nikol Pachinyan.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore