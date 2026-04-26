Ankara s'entretient avec Téhéran et Islamabad sur les tractations irano-américaines

Le ministre turc des Affaires étrangères s'est entretenu séparément par téléphone avec ses homologues iranien et pakistanais, a indiqué samedi le ministère des Affaires étrangères.

Les discussions entre Hakan Fidan, Abbas Araghchi et Ishaq Dar ont porté sur les récents développements dans le processus de négociation entre l'Iran et les États-Unis, selon le ministère.

Le premier cycle de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran s'est tenu à Islamabad il y a deux semaines, mais n'a pas permis d'aboutir à un accord pour mettre fin au conflit qui a éclaté le 28 février et s'est propagé à travers le Moyen-Orient.