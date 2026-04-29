Allemagne : Merz réitère ses doutes sur la guerre en Iran et assure que ses relations avec Trump restent bonnes

Ayhan Şimşek
29 Avril 2026•Mise à jour: 29 Avril 2026
AA/Berlin/Ayhan Simsek
Le chancelier allemand Friedrich Merz a cherché, mercredi, à minimiser les tensions avec les États-Unis autour de la guerre en Iran, affirmant exprimer des préoccupations de longue date quant à l’impact économique du conflit.
« La relation personnelle entre le président américain et moi-même reste, à mon avis, inchangée et bonne », a-t-il déclaré à Berlin, interrogé sur ses critiques croissantes et les attaques du président Donald Trump sur les réseaux sociaux.
Friedrich Merz a indiqué avoir « des doutes depuis le début » concernant cette guerre, soulignant que l’Europe, et notamment l’Allemagne, subissent fortement ses conséquences, en particulier en raison de la fermeture du détroit d’Ormuz.
Selon lui, ce conflit prolongé entre les États-Unis, Israël et l’Iran affecte directement les approvisionnements énergétiques et pèse sur les performances économiques.
« J’appelle donc à une résolution de ce conflit, et nous poursuivons des discussions constructives », a-t-il ajouté, assurant que les relations restent « bonnes » entre les parties.
*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir