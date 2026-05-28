Allemagne : la guerre en Iran freine la croissance, alertent des experts économiques

AA/Berlin/Ayhan Simsek

Les principaux conseillers économiques du gouvernement allemand ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour cette année, avertissant mercredi que la guerre en Iran a provoqué un choc énergétique qui pèse sur les ménages, alimente l’inflation et fragilise la reprise de la première économie européenne.

Le chancelier Friedrich Merz a rencontré à Berlin les membres du Conseil des experts économiques allemand après la présentation de leur rapport de printemps.

Le ministre des Finances Lars Klingbeil ainsi que plusieurs hauts responsables ont également participé à la réunion.

Les experts prévoient désormais une croissance du produit intérieur brut de 0,5 % en 2026, contre une estimation précédente de 0,9 %, et anticipent une progression de 0,8 % en 2027.

« La faiblesse déjà persistante de l’économie est de nouveau freinée par le choc actuel sur l’approvisionnement énergétique », indique le conseil dans son rapport.

Selon lui, la hausse des prix de l’énergie liée à la guerre en Iran alimente l’inflation et réduit le pouvoir d’achat des ménages, tout en pesant sur les entreprises et les investissements privés.

L’inflation devrait atteindre 3,0 % en 2026 avant de reculer légèrement à 2,8 % en 2027, ajoute le rapport.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir