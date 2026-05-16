Afrique : Trump déclare que des frappes américaines et nigérianes auraient tué le deuxième plus haut dirigeant de Daech

Le président américain Donald Trump a annoncé tard vendredi que des frappes américaines et nigérianes auraient tué le deuxième plus haut dirigeant de Daech au niveau mondial, lors d'une opération militaire conjointe.

« Ce soir, sous ma direction, les courageuses forces américaines et les Forces armées du Nigeria ont parfaitement exécuté une mission méticuleusement planifiée et très complexe pour éliminer du champ de bataille le terroriste le plus actif au monde », a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social.

Trump a déclaré qu'Abu-Bilal al-Minuki « pensait pouvoir se cacher en Afrique », mais a affirmé que les sources de renseignement américaines avaient suivi ses mouvements.

« Il ne terrorisera plus les peuples d'Afrique et n'aidera plus à planifier des opérations ciblant des Américains », a-t-il déclaré. « Avec son élimination, l'opération mondiale de l'EI est grandement diminuée. »

Il a également remercié le gouvernement nigérian pour son partenariat dans cette opération.

Pour l'heure, le Nigeria n'a fait aucune déclaration officielle à ce sujet.

Le Nigeria lutte depuis longtemps contre les attaques de groupes armés, notamment le groupe extrémiste Boko Haram et l'ISWAP affilié à Daech, dans diverses régions du pays.

Le gouvernement a pris des mesures pour faire face à cette menace, notamment en déployant des troupes et en collaborant avec des partenaires internationaux.

En février, les États-Unis ont déployé environ 100 militaires dans le nord du Nigeria pour fournir une formation, un partage de renseignements et un soutien technique aux forces locales, face à la recrudescence des attaques de groupes armés.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh