« Rien ne me détournera de ma mission au service de notre pays », déclare le Premier ministre britannique

Affaire Jeffrey Epstein: Starmer estime que « toutes les procédures ont été respectées » dans la nomination de Mandelson « Rien ne me détournera de ma mission au service de notre pays », déclare le Premier ministre britannique

AA / Londres / Burak Bir

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré mercredi maintenir sa position selon laquelle « toutes les procédures requises ont été respectées » lors de la nomination de Peter Mandelson au poste d’ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis.

S’exprimant lors de la séance hebdomadaire des questions au Premier ministre à la Chambre des communes, il a toutefois reconnu que cette nomination constituait « une erreur, [son] erreur », après avoir été interrogé par la cheffe de l’opposition conservatrice Kemi Badenoch.

À la question de savoir s’il maintenait ses déclarations sur le respect des procédures dans cette nomination à Washington, Keir Starmer a répondu : « Oui ».

Le chef du gouvernement a également présenté à nouveau ses excuses aux victimes du délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, tout en niant que ses services aient exercé des pressions sur l’ancien haut fonctionnaire du Foreign Office Olly Robbins concernant la procédure de vérification de sécurité de Peter Mandelson.

Olly Robbins, alors plus haut responsable du Foreign Office, a quitté ses fonctions après la révélation d’un rapport indiquant que Peter Mandelson n’avait pas obtenu l’habilitation de sécurité requise avant sa nomination. Malgré cet avis défavorable, le ministère avait décidé de passer outre et de valider sa prise de fonction à Washington.

« Comme je l’ai indiqué lundi devant la Chambre, les responsables du Foreign Office ont accordé une habilitation de sécurité à Peter Mandelson malgré l’avis contraire du service de vérification de sécurité du Royaume-Uni », a déclaré Keir Starmer.

Revenant sur l’audition tenue mardi par la commission des Affaires étrangères, au cours de laquelle Olly Robbins a témoigné sur cette procédure, le Premier ministre a souligné que ce dernier avait clairement indiqué que la décision de nomination ne relevait ni de lui ni d’autres ministres.

« Cela met fin aux accusations portées contre moi par l’opposition », a-t-il affirmé, tout en estimant qu’Olly Robbins avait commis « une grave erreur de jugement » en ne partageant pas certaines informations relatives à la procédure de vérification.

De son côté, Kemi Badenoch a évoqué un document datant de novembre 2024, révélé par Sky News, recommandant que Peter Mandelson fasse l’objet d’un contrôle de sécurité avant l’annonce officielle de sa nomination.

En réponse, Keir Starmer a indiqué que l’ancien secrétaire du Cabinet avait examiné le processus et confirmé que celui-ci avait été correctement suivi.

Insistant sur la responsabilité du Premier ministre, la dirigeante conservatrice lui a demandé s’il allait « enfin assumer et démissionner ».

Keir Starmer a réitéré qu’il n’avait pas été informé de la décision du Foreign Office de passer outre les recommandations des services de sécurité, qualifiant cette situation de « très grave erreur de jugement ».

« Rien ne me détournera de ma mission au service de notre pays », a-t-il ajouté.

Peter Mandelson avait été nommé ambassadeur aux États-Unis en décembre 2024, avant d’être limogé en septembre 2025, après que Downing Street a indiqué que de nouvelles informations concernant la nature de sa relation avec Jeffrey Epstein avaient émergé.

Le Premier ministre britannique fait face à des appels à la démission, accusé d’avoir induit le Parlement en erreur en affirmant que « toutes les procédures avaient été respectées » lors de cette nomination.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore