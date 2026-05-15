Dans le camp Refaat Alareer à Gaza, des femmes palestiniennes établissent un parallèle entre le déplacement de 1948 et la guerre israélienne en cours contre l’enclave

78 ans après, des femmes palestiniennes revivent la Nakba dans un camp de déplacés à Gaza Dans le camp Refaat Alareer à Gaza, des femmes palestiniennes établissent un parallèle entre le déplacement de 1948 et la guerre israélienne en cours contre l’enclave

AA/Gaza/ Hosni Nedim

Des dizaines de femmes palestiniennes vivant dans un camp de déplacés au centre de Gaza ont commémoré jeudi le 78e anniversaire de la Nakba (« catastrophe »), ravivant les scènes de déplacement et de perte qui, selon elles, continuent de marquer la vie palestinienne depuis 1948.

Organisé dans le camp Refaat Alareer, dans la région d’Al-Zawaida, l’événement a établi un parallèle entre la mémoire du déplacement historique des Palestiniens et la réalité de la guerre israélienne en cours contre Gaza.

Les participantes ont affirmé que les souffrances liées à l’exil et au déplacement forcé ne s’étaient jamais réellement arrêtées.

La cérémonie a été organisée par le Sameer Project, une initiative de secours menée par des Palestiniens de la diaspora.

Elle comprenait des spectacles du patrimoine palestinien, des danses traditionnelles dabké ainsi que des scènes symboliques mettant en avant l’identité palestinienne et le droit au retour.

Des femmes et des enfants ont brandi des drapeaux palestiniens, des clés symboliques et des images évoquant le déplacement et l’attachement à la terre.

Plusieurs participantes portaient des robes traditionnelles palestiniennes et entonnaient des chants et hymnes nationaux rappelant la mémoire palestinienne et ce qu’elles ont qualifié de Nakba continue.

Chaque année, le 15 mai, les Palestiniens commémorent la Nakba à travers des marches, des expositions et des événements publics organisés dans les territoires palestiniens et à travers le monde, réclamant notamment le droit au retour de millions de réfugiés.

La Nakba désigne le déplacement massif des Palestiniens en 1948, lors des événements ayant accompagné la création d’Israël, lorsque des centaines de villes et villages palestiniens ont été vidés de leurs habitants, contraints de fuir.

Revivre le déplacement

Ibtisam Abu Muailiq, Palestinienne déplacée vivant actuellement à Al-Zawaida, a déclaré que les Palestiniens continuaient de vivre la Nakba aujourd’hui.

La guerre actuelle, a-t-elle confié à Anadolu, a ravivé les scènes de déplacement et de vie sous les tentes décrites par les générations ayant vécu les événements de 1948.

« Notre maison a été détruite et nous avons perdu des proches, certains tués et d’autres toujours portés disparus, mais nous restons attachés à la terre de Palestine », a-t-elle déclaré.

Elle a appelé les peuples du monde à faire preuve de compassion envers les Palestiniens et à les soutenir face à leurs souffrances.

Pour Umm Mohammed Abdullah, la Nakba ne s’est jamais terminée.

Selon elle, les Palestiniens ont traversé des cycles répétés de faim, de soif, de déplacement et de pertes, tout en restant attachés à leur terre.

« Peu importe l’ampleur des souffrances, nous ne quitterons pas notre patrie », a-t-elle ajouté.

Résilience malgré la guerre

La coordinatrice de l’événement, Iman Al-Khatib, a expliqué que l’organisation de cette commémoration à l’intérieur d’un camp de déplacés portait un message clair : les Palestiniens demeurent résilients malgré les guerres et les catastrophes.

« Nous voulions dire au monde que les Palestiniens restent résilients et que le droit au retour continuera de vivre dans la conscience des générations futures », a-t-elle déclaré à Anadolu.

L’armée israélienne a tué plus de 72.000 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, et fait plus de 172.000 blessés dans la guerre menée depuis octobre 2023 contre la bande de Gaza.

Malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, l’armée israélienne a poursuivi ses attaques, tuant au moins 856 personnes supplémentaires et faisant 2.463 blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir