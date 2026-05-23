25 membres du personnel hospitalier blessés dans des frappes israéliennes dans le sud du Liban : ministère de la Santé

Au moins 25 membres du personnel médical, infirmier et administratif de l'hôpital Hiram, dans le sud du Liban, ont été blessés lors de frappes aériennes israéliennes ciblant les environs immédiats de l'établissement, a déclaré samedi le ministère libanais de la Santé.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que les frappes ont causé « diverses blessures » parmi les membres du personnel de l'hôpital dans le district de Tyr et ont entraîné de « graves dégâts » à l'établissement.

« C'est la deuxième fois en moins de deux mois que l'hôpital est exposé à de tels dangers en raison des attaques israéliennes répétées », précise le communiqué.

Le ministère a affirmé que ces frappes constituent « une preuve supplémentaire de la violation par l'ennemi israélien du droit international humanitaire, qui stipule la protection des établissements de santé ».

Frappes israéliennes sur le Liban

Dans un communiqué publié le 2 mars, l'armée israélienne avait indiqué que des sirènes avaient retenti dans le nord du pays après la détection de tirs de roquettes depuis le territoire libanais.

L'armée israélienne avait ensuite annoncé le lancement de frappes aériennes sur l'ensemble du Liban, ciblant notamment la capitale Beyrouth, avant de décider d'étendre son opération terrestre au Liban, où elle menait déjà des attaques intensives par voie aérienne et maritime.