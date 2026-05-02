Manifestation devant le ministère italien des Affaires étrangères en soutien à la flottille humanitaire pour Gaza

AA / Istanbul / Ilayda Cakirtekin

Une manifestation a eu lieu samedi devant le ministère italien des Affaires étrangères en soutien à la flottille d’aide humanitaire à destination de Gaza, interceptée par les forces israéliennes dans les eaux internationales cette semaine, selon l’agence nationale ANSA.

« La flottille repartira. Nous utiliserons ces jours pour tout remettre en ordre et préparer les bateaux », a déclaré un militant lors d’une conférence de presse organisée par la délégation italienne de la Flotille mondiale Sumud devant le bâtiment du ministère.

Il a réaffirmé que leurs compagnons venus de Grèce, d’Italie, d’Espagne, des Pays-Bas et de toute l’Europe se sont mobilisés pour les rejoindre.



« Nous repartirons, et nous serons encore plus nombreux que lorsque nous avons quitté la Sicile. Si auparavant nous avions un million de raisons d’aller à Gaza, maintenant nous en avons une de plus », a déclaré Luca.

La Flottille mondiale Sumud a été attaquée jeudi près d’une île grecque, à environ 600 milles nautiques de sa destination, l’enclave assiégée de Gaza.

Jeudi, le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué que 175 militants avaient été détenus après que plus de 20 navires ont été saisis dans les eaux internationales alors qu’ils se dirigeaient vers la bande de Gaza.

La plupart des participants ont été relâchés sur l’île grecque de Crète, dont beaucoup sont arrivés en Türkiye, mais deux personnes sont encore retenues pour interrogatoire.

Maria Elena Delia, porte-parole italienne de la Flottille mondiale Sumud d'Italie, a demandé leur libération lors de la conférence de presse.



« S’ils sont autorisés à être kidnappés dans les eaux internationales depuis un navire battant pavillon italien, c’est une nouvelle escalade d’une violation systématique et impunie du droit international. Nous demandons à chacun d’agir et de se mobiliser, afin d’établir des manifestations permanentes », a-t-elle déclaré.

Les premiers navires de la flottille, transportant de l’aide humanitaire, ont quitté Barcelone le 12 avril, tandis que la flotte principale a pris le large depuis l’île italienne de Sicile le 26 avril, dans le but de briser le blocus israélien de Gaza en place depuis plusieurs années.

Israël impose un blocus paralysant sur la bande de Gaza depuis 2007, laissant les 2,4 millions d’habitants du territoire au bord de la famine.

L’armée israélienne a lancé une offensive brutale de deux ans sur Gaza en octobre 2023, tuant plus de 72 000 personnes et détruisant l’enclave.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz