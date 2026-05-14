« Il devrait désormais être clair pour tout le monde que l’Iran est invincible », a déclaré le chef de la diplomatie iranienne lors de la réunion des BRICS en Inde

« Il n’existe aucune solution militaire aux questions liées à l’Iran, et Téhéran ne cédera pas (...) », affirme Araghchi « Il devrait désormais être clair pour tout le monde que l’Iran est invincible », a déclaré le chef de la diplomatie iranienne lors de la réunion des BRICS en Inde

AA / Istanbul / Mohammad Sio

Il n’existe aucune solution militaire aux questions impliquant l’Iran, et Téhéran ne cédera ni aux pressions ni aux menaces, a déclaré jeudi le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, selon les médias iraniens.

S’exprimant lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS 2026 en Inde, Araghchi a affirmé que l’Iran avait subi à deux reprises en moins d’un an une « agression brutale et illégale » menée par les États-Unis et Israël, a rapporté l’agence Fars.

Placée sous le thème « Construire pour la résilience, l’innovation, la coopération et la durabilité », la réunion intervient dans un contexte marqué par la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, déclenchée le 28 février et actuellement suspendue par un cessez-le-feu.

« Il devrait désormais être clair pour tout le monde que l’Iran est invincible et que chaque fois qu’il est soumis à des pressions, il en ressort plus fort et plus uni qu’auparavant », a déclaré Araghchi.

Le chef de la diplomatie iranienne a affirmé que l’Iran était prêt à « se battre de toutes ses forces » pour défendre sa liberté, sa souveraineté et son intégrité territoriale, tout en restant pleinement engagé en faveur de la diplomatie.

« Comme je l’ai répété à plusieurs reprises, il n’existe aucune solution militaire à toute question liée à l’Iran », a-t-il déclaré.

« Nous, Iraniens, ne céderons à aucune pression ni menace, mais nous répondrons avec respect », a-t-il ajouté.

Le ministre a également assuré que les forces armées iraniennes étaient prêtes à infliger une réponse « puissante et écrasante » à toute agression étrangère, tout en soulignant que le peuple iranien était attaché à la paix et ne recherchait pas la guerre.

« Dans cette situation honteuse, nous ne sommes pas les agresseurs, mais la partie lésée et victime de violations », a-t-il affirmé.

Les tensions régionales se sont fortement aggravées après les frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, entraînant des représailles iraniennes contre Israël et des alliés américains dans le Golfe, ainsi que la fermeture du détroit d'Ormuz.

Un cessez-le-feu négocié sous médiation pakistanaise est entré en vigueur le 8 avril, mais les discussions tenues à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord permanent.

Le président américain Donald Trump a ensuite annoncé que la trêve resterait en vigueur pour une durée indéterminée, malgré la persistance des tensions militaires et des restrictions maritimes dans la région du Golfe.

Les États-Unis maintiennent par ailleurs un blocus naval contre l’Iran depuis le 13 avril.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore