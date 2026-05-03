Donald Trump était sous l’influence de Netanyahou pendant la guerre contre l’Iran, selon le journaliste Tucker Carlson

Le commentateur politique et ancien présentateur de Fox News, Tucker Carlson, a déclaré que le président américain Donald Trump était sous l’emprise du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou pendant la guerre contre l’Iran.

Dans un entretien accordé au The New York Times et publié samedi, Carlson a affirmé qu’au cours de la guerre contre l’Iran, « Trump était davantage un otage qu’un décideur souverain », soutenant que le président américain « agissait contre sa volonté ».

Interrogé sur l’identité de ceux qui exerceraient cette influence sur Trump, Carlson a répondu : « Benyamin Netanyahou et ses nombreux soutiens aux États-Unis. Et nous le savons non seulement parce que Trump a lancé la guerre le 28 février, mais aussi parce qu’il n’a pas pu s’en retirer. »

Poursuivant son analyse, Carlson a indiqué que quelques heures après l’annonce d’un cessez-le-feu avec l’Iran par Trump, le 8 avril, « Israël a publiquement, de manière à attirer l’attention de tous, y compris des Iraniens, commencé à tuer des civils au Liban ».

Selon lui, cette stratégie visait à « mettre fin à toute discussion sur un règlement négocié et à prolonger le conflit jusqu’à ce que l’Iran soit détruit et plongé dans le chaos, ce qui constitue l’objectif israélien ».

« Trump a déclaré vouloir un règlement négocié. Israël a bloqué ce processus. Trump a refusé de critiquer Netanyahou publiquement. Vous plaisantez ? C’est de l’esclavage. C’est le contrôle total d’un homme par un autre », a insisté Carlson.

Par ailleurs, Tucker Carlson avait auparavant été l’un des alliés médiatiques les plus influents de Donald Trump. Lors de la Convention nationale républicaine de 2024, il avait affirmé que la survie de Trump à une tentative d’assassinat durant la campagne présidentielle relevait d’une « intervention divine », suggérant que Dieu l’avait préservé pour une raison précise.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba