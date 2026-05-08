Détroit d’Ormuz : Washington dénonce un « précédent très dangereux » lié aux actions iraniennes

AA/ Canada/ Merve Aydogan



L’émissaire américain auprès de l’ONU, Mike Waltz, a affirmé jeudi que les actions attribuées à l’Iran dans le détroit d’Détroit d'Ormuz violaient « les principes les plus fondamentaux du droit maritime », estimant qu’elles créaient « un précédent très dangereux ».

Lors d’une conférence de presse conjointe avec des représentants du Bahreïn, des Émirats arabes unis, du Qatar, du Koweït et de l’Arabie saoudite, Waltz a indiqué qu’un projet de résolution présenté cette semaine portait sur « la liberté de navigation pour l’ensemble des économies mondiales ».

Selon lui, l’Iran est accusé d’avoir mené des opérations de minage et d’imposer des péages illégaux dans cette voie maritime stratégique.

Le projet de résolution appelle Téhéran à « cesser ses attaques contre les navires commerciaux, mettre fin au minage et retirer ses mines des eaux internationales », ainsi qu’à interrompre « les prélèvements illégaux » dans le détroit d’Ormuz.

« C’est aussi simple que cela », a-t-il ajouté.

Mike Waltz a poursuivi en comparant les tensions avec l’Iran dans le détroit d’Détroit d'Ormuz à un scénario hypothétique entre l’Espagne et le Maroc. Selon lui, si l’un des deux pays décidait de « jeter des mines marines dans le détroit de Gibraltar puis de faire payer les navires pour y passer » afin d’exercer une pression sur l’autre, cela reviendrait à « punir collectivement le monde entier », une pratique qu’il a qualifiée d’« inacceptable, immorale et illégale au regard du droit international ».

« Nous devons traiter ces violations au sein du Conseil de sécurité et nous demander : si un pays choisit de s’opposer à une proposition aussi simple, veut-il réellement la paix alors que les coûts de l’énergie et de l’alimentation augmentent pour les populations du monde entier ? », a déclaré Waltz.

Il a indiqué que les États-Unis et leurs partenaires allaient soumettre le projet de résolution au Conseil de sécurité de l’ONU.

« Nous donnons à l’ONU et au Conseil de sécurité une nouvelle occasion de revenir aux fondamentaux, de défendre ces principes essentiels et de s’appuyer sur la résolution 2817 », a-t-il affirmé.

Interrogé sur la différence entre ce projet de résolution et les efforts américains visant à bloquer des initiatives du Conseil de sécurité concernant Gaza tout en menant leurs propres négociations, Waltz a rejeté la comparaison.

Selon lui, même si le Pakistan parvenait à faciliter un accord sur le programme nucléaire iranien, « le monde devra toujours faire face au problème des mines marines iraniennes flottant dans l’océan ».

« Indépendamment de ces négociations, la communauté internationale doit établir un précédent clair selon lequel il est interdit de miner les voies maritimes internationales, quels que soient le conflit ou les parties impliquées », a ajouté Mike Waltz.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis les frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, entraînant des représailles iraniennes visant Israël ainsi que des alliés américains dans le Golfe, parallèlement à la fermeture du Détroit d'Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation du Pakistan, mais les discussions menées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable.



La trêve a ensuite été prolongée par Donald Trump sans échéance précise.

Depuis le 13 avril, les États-Unis imposent un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans le détroit.

Mardi, Trump a annoncé que l’armée américaine suspendrait temporairement l’opération « Projet Liberté » afin de rétablir la liberté de navigation des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz, tout en précisant que le blocus américain resterait « pleinement en vigueur ».

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir