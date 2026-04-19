États-Unis : Trump signe un décret pour faciliter l’accès aux thérapies psychédéliques contre les troubles mentaux

Le président américain Donald Trump a signé un décret visant à élargir l’accès à certaines substances psychédéliques pour le traitement des troubles de santé mentale, notamment la dépression et l’anxiété.

Dans ce cadre, la directive prévoit l’allocation de 50 millions de dollars de fonds fédéraux afin d’améliorer l’accès à ces thérapies. Elle demande également à la Food and Drug Administration (FDA) d’accélérer l’examen de substances telles que la psilocybine et l’ibogaïne.

Par ailleurs, la radio NPR News a rapporté cette évolution samedi, soulignant la volonté de l’administration d’accélérer l’évaluation réglementaire des traitements assistés par psychédéliques.

Lors de la signature, le président était accompagné du secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., ainsi que du Dr Mehmet Oz, administrateur des Centers for Medicare and Medicaid Services.

Dans la foulée, la FDA devrait émettre dès la semaine prochaine des bons de priorité nationale pour trois médicaments psychédéliques. Selon sa commissaire, Mary Makary, cette mesure pourrait permettre de finaliser les examens en quelques semaines seulement. Il s’agirait d’une première pour l’agence en matière de traitement accéléré de substances psychédéliques.

Au cours de la cérémonie, le président a présenté cette initiative comme une réponse à la crise nationale de santé mentale, notamment face au problème du suicide.

Le décret précise ainsi : « Aujourd’hui, plus de 14 millions d’adultes américains souffrent d’une maladie mentale grave, définie comme un trouble mental, comportemental ou émotionnel diagnostiqué, et environ 8 millions suivent un traitement médicamenteux pour ces pathologies. »

Donald Trump a également mis en avant les résultats jugés prometteurs des traitements psychédéliques testés sur des militaires en service actif et des anciens combattants souffrant de stress post-traumatique. À ce jour, le département des Anciens combattants participe à au moins cinq essais cliniques impliquant ces substances, notamment à New York, en Californie et en Oregon.

Enfin, les psychédéliques, également appelés hallucinogènes, désignent une catégorie de substances psychoactives capables de modifier la perception, l’humeur et les processus cognitifs.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba