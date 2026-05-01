Le Pentagone explique vouloir éviter toute dépendance à un seul fournisseur et renforcer sa flexibilité technologique

États-Unis : le Pentagone scelle des partenariats avec les géants de l’IA pour des opérations classifiées Le Pentagone explique vouloir éviter toute dépendance à un seul fournisseur et renforcer sa flexibilité technologique

AA / Istanbul / Sanaa Amir

Le Pentagone a annoncé vendredi avoir signé des accords avec sept grandes entreprises technologiques pour intégrer leurs modèles d’intelligence artificielle dans des opérations militaires classifiées, une décision qui marque une nouvelle étape dans l’usage de l’IA par l’armée américaine.

Les sociétés concernées sont OpenAI, Google, Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Nvidia, SpaceX et la start-up Reflection. Leurs systèmes seront utilisés pour des missions sensibles de niveau élevé, notamment l’analyse de données et l’aide à la prise de décision en environnement complexe.

Selon le ministère américain de la Défense, ces outils doivent permettre d’accélérer la transformation de l’armée et d’améliorer la compréhension opérationnelle sur le terrain. Les décisions de frappe et de ciblage resteront toutefois exclusivement entre les mains des militaires.

Dans le même temps, la start-up Anthropic a été écartée du dispositif. Elle est en désaccord avec l’administration américaine sur l’usage militaire de ses modèles, notamment pour des opérations offensives ou de surveillance de masse.

Le Pentagone explique vouloir éviter toute dépendance à un seul fournisseur et renforcer sa flexibilité technologique.

Cette orientation suscite par ailleurs des critiques internes, notamment chez Google, où des centaines de salariés contestent la participation de l’entreprise à des programmes militaires classifiés.

En février dernier, Sam Altman a annoncé que OpenAI avait conclu un accord avec le Pentagone pour déployer ses modèles d’intelligence artificielle dans des systèmes militaires classifiés.

L’accord prévoit un encadrement strict, avec l’interdiction de la surveillance de masse domestique et le maintien d’un contrôle humain sur l’usage de la force, y compris pour les systèmes d’armes autonomes. Des équipes techniques doivent être déployées pour garantir la sécurité des modèles.

Cette annonce intervient dans un contexte de tensions avec Anthropic, écartée par Washington et engagée dans une procédure judiciaire pour contester cette décision.

Plusieurs grandes entreprises technologiques américaines s’impliquent dans un litige opposant Anthropic au Pentagone.

Microsoft a déposé un mémoire juridique en soutien à Anthropic, qui conteste sa mise à l’écart des contrats gouvernementaux américains décidée par le Pentagone.

Anthropic a saisi la justice pour faire annuler sa désignation comme « risque pour la chaîne d’approvisionnement », estimant qu’elle compromet ses activités avec des partenaires publics. La décision fait suite à l’échec de négociations sur un contrat de 200 millions de dollars avec le ministère américain de la Défense.

Microsoft et plusieurs grandes entreprises technologiques, dont Google et Amazon, soutiennent la démarche, appelant à éviter les perturbations dans l’accès aux technologies d’IA et à garantir un encadrement strict, notamment contre la surveillance de masse et les usages militaires non contrôlés.

Le Pentagone maintient sa position et refuse de revenir sur la classification d’Anthropic.