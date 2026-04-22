- Téhéran n’a pas encore confirmé la tenue des discussions

États-Unis–Iran : des discussions « possibles » d’ici 36 à 72 heures, affirme Trump (médias) - Téhéran n’a pas encore confirmé la tenue des discussions

AA / Washington / Merve Aydogan

Le président américain Donald Trump a indiqué mercredi qu’un second cycle de négociations entre les États-Unis et l’Iran pourrait se tenir « dans les 36 à 72 heures », alors que le Pakistan poursuit sa médiation entre les deux pays.

S’exprimant auprès du New York Post, Donald Trump a évoqué cette « possibilité », tandis que des sources pakistanaises ont précisé que ce calendrier dépendait de l’évolution des efforts diplomatiques menés par Islamabad auprès de Téhéran.

Aucune confirmation officielle n’a été fournie à ce stade par les autorités iraniennes.

Cette annonce intervient après que le président américain a affirmé vouloir suspendre toute nouvelle initiative, dans l’attente d’une position unifiée de la direction iranienne, actuellement divisée, en vue de négociations.

Selon les mêmes sources pakistanaises, le cessez-le-feu entre les deux parties demeure en vigueur malgré une intensification des déclarations, sans qu’aucune escalade militaire ne soit observée pour l’heure.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme