Il s'agit de réunions impliquant le vice-président JD Vance, selon la Maison-Blanche, d’après plusieurs médias

États-Unis : départ de la délégation pour des pourparlers avec l’Iran retardé par des réunions politiques Il s'agit de réunions impliquant le vice-président JD Vance, selon la Maison-Blanche, d’après plusieurs médias

Le départ d’une délégation américaine vers le Pakistan, en vue d’un second cycle de négociations directes avec l’Iran, a été reporté mardi en raison de « réunions politiques supplémentaires » à Washington, selon des médias américains.

Le vice-président JD Vance, attendu à Islamabad, est resté dans la capitale pour participer à ces échanges à la Maison-Blanche, a indiqué un responsable américain cité par The New York Times.

Un autre responsable, interrogé par The Washington Post, a confirmé ce report lié à des « réunions supplémentaires », sans préciser de nouveau calendrier.

Ce contretemps intervient alors que l’incertitude persiste autour de la tenue de ces pourparlers. Téhéran n’a pas encore confirmé sa participation et conditionne sa présence à la levée du blocus américain dans le détroit d’Ormuz.

Un premier cycle de discussions directes de haut niveau s’était tenu plus tôt ce mois-ci au Pakistan, sans déboucher sur un accord.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme