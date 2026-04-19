- Deux femmes ont également été blessées dans l’attaque survenue après une dispute familiale, le suspect abattu, selon la police

États-Unis : au moins 8 enfants tués lors d’une fusillade en Louisiane - Deux femmes ont également été blessées dans l’attaque survenue après une dispute familiale, le suspect abattu, selon la police

AA / Istanbul / Yasin Gungor

Au moins huit enfants ont été tués et deux femmes blessées lors d’une fusillade dans l’État de Louisiane, ont rapporté dimanche des médias américains, citant la police locale.

Selon la chaîne de télévision KSLA, l’attaque a débuté à la suite d’un différend familial, avant que le suspect ne tente de prendre la fuite en détournant un véhicule. Il s’est ensuite rendu dans la ville voisine de Bossier City, où les forces de l’ordre l’ont localisé et abattu. Au total, dix personnes ont été touchées par des tirs.

Par ailleurs, aucune information immédiate n’était disponible concernant l’état de santé des blessés.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba