Élections locales palestiniennes : 197 conseils locaux élus sans opposition, avec un taux de participation de 54 %

La Commission centrale palestinienne des élections a annoncé dimanche que les membres de 197 conseils locaux ont été élus sans opposition lors des élections municipales en Cisjordanie occupée et dans la ville de Deir al-Balah, dans la bande de Gaza, avec un taux de participation de 54 %.

Lors d’une conférence de presse à Ramallah, le président de la commission, Rami Hamdallah, a indiqué que les électeurs avaient voté samedi pour élire les représentants de 183 conseils.

Il a ajouté que 522 000 électeurs ont pris part au scrutin de samedi, avec une participation de 54 %.

Rami Hamdallah a précisé que les résultats définitifs seront annoncés plus tard dans la journée de dimanche.

Ces élections municipales, organisées samedi, sont les premières depuis la guerre israélienne contre la bande de Gaza en octobre 2023. Le vote à Deir al-Balah a pu se tenir car la ville a été relativement moins endommagée pendant les deux années de guerre.

Ce scrutin intervient dans un contexte de division politique palestinienne persistante depuis 2007, soulignant l’importance de la gouvernance locale en l’absence d’élections législatives et présidentielles.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir