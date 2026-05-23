- Les manifestants ont dénoncé l’enlèvement et les actes de torture subis par des militants arrêtés par Israël en eaux internationales

À Paris, des centaines de personnes manifestent en soutien aux membres de la flottille Sumud - Les manifestants ont dénoncé l’enlèvement et les actes de torture subis par des militants arrêtés par Israël en eaux internationales

Des centaines de personnes se sont rassemblées samedi place de la République à Paris pour soutenir les membres de la flottille Sumud revenus en France après leur enlèvement par les forces israéliennes en eaux internationales alors qu’ils tentaient de rejoindre Gaza.

Les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens, des pancartes appelant à « arrêter le génocide à Gaza » et des portraits de militants de la flottille, dénonçant ce qu’ils qualifient « d’enlèvement » et de « torture » par Israël.

Plusieurs membres français de la flottille ont affirmé avoir subi des violences physiques et psychologiques après l’assaut israélien contre leur embarcation.

Interrogé par Anadolu, Adrien Pain, marin membre de la flottille Sumud, a accusé les forces israéliennes d’avoir détenu les militants dans des conteneurs métalliques sous surveillance armée permanente après leur capture.

Le militant a également dénoncé des passages à tabac systématiques, des coups de taser, des privations de sommeil et des violences sexuelles contre plusieurs militants arrêtés avec lui.

« Tout ça, c’est qu’une infime partie de ce que les Palestiniens vivent chaque jour », a-t-il déclaré devant les manifestants réunis place de la République

Des slogans tels que « Free Palestine », « Gaza Gaza Paris est avec toi » ou encore « Israël assassin » ont été scandés pendant plusieurs heures.

Des organisations pro-palestiniennes, militants associatifs et soutiens de la cause palestinienne ont participé au rassemblement, organisé quelques heures après le retour à Paris de plusieurs membres français de la flottille.

La flottille Sumud avait quitté la Méditerranée orientale afin de tenter de rejoindre la bande de Gaza pour dénoncer le blocus imposé au territoire palestinien et acheminer une aide humanitaire symbolique. Les participants affirmaient vouloir attirer l’attention internationale sur la situation humanitaire dans l’enclave palestinienne et contester la légalité du blocus maritime imposé par Israël depuis 2007.